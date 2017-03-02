﻿محكمة «النقض» تبرئ مبارك من قتل «ثوار يناير»

القاهرة ـ «القدس العربي»: بعد 6 سنوات من الجلسات أسدلت محكمة النقض المصرية، أمس الخميس، الستار على قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلاميا بـ «قضية القرن»، وقضت المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

وكانت محكمة النقض عقدت، أمس، جلسة لنظر إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وطلبت النيابة في بداية الجلسة، من المحكمة، توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ضد مبارك، كما واجهت المحكمة مبارك بما ورد من اتهامات تلاها ممثل النيابة في أمر الإحالة، وجاء رد الرئيس الأسبق: «لم يحدث».

وقال ممثل النيابة إن الرئيس الأسبق شارك مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في توفير المركبات والسلاح التي تساعد قوات الأمن على التعدي على المواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لوقفهم عن ذلك، لحماية منصبه في الحكم.

وطالب عثمان الحفناوي محامي أسر الشهداء المحكمة بسماع شهادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، دفاع مبارك، حيث أكد أنه يعتمد في مرافعته على أمر الإحالة، التي قضت المحكمة فيها ببراءة حبيب العادلي ومساعديه، وهي الواقعة والاتهامات نفسها. وأشار الديب إلى أن جهاز الشرطة بأفراده وضباطه لم يرتكبوا جريمة القتل أو الشروع فيه، كما صدر في حيثيات حكم محكمة الإعادة، وأن «الإخوان» و»حزب الله» و»حماس» وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني استخدموا أسلحة هربت من إسرائيل، وأن هذا ما أوضحته محكمة الإعادة، وأيدته محكمة النقض، ولذلك صدر حكم البراءة.

وأضاف أن حكم الإعادة أوضح أن الشرطة لم ترتكب جرائم قتل أو شروع أو تحريض أو دهس بالسيارات، موضحاً أن عملية الدهس نفذها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية. كما أشار إلى وجود نوع آخر من الدهس جاء نتيجة رش مادة سوداء على زجاج سيارات الشرطة، لحجب الرؤية عن السائق، وتم دهس المتظاهرين عن طريق الخطأ وليس التعمد، وأنه تم بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح ذلك.

وتابع «المشير محمد طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، نفى استعانة الشرطة بقناصة فوق أسطح العمارات، وأن اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية في ذلك الوقت، أبلغه بعناصر الشغب التي ترتدي ملابس مدنية وتعتلي أسطح بعض العقارات وطلب من بعض الموجودين في المظاهرات إنزالهم. كما شهد الرويني، أمام محكمة الإعادة بوجود معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص كانوا مسلحين اعتلوا أسطح العقارات وطلب من محمد البلتاجي بإنزالهم فاستجاب، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمرة الثانية للاستراحة».

وعقدت «النقض» لأول مرة في تاريخها، جلسات المحاكمة خارج مقرها، وتحديدًا في أكاديمية الشرطة، ليكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن عليه، لتسدل الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعالمي.

وشهد محيط أكاديمية الشرطة، في التجمع الخامس، تأمينًا مكثفًا تزامنًا مع جلسة محاكمة مبارك، أمام محكمة النقض، في نظرها لطعن النيابة العامة على براءته في قضية «قتل المتظاهرين».

وغاب علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن حضور جلسة، رغم حصولهما على تصريح بحضورها.

واشترط الأمن على الصحافيين المكلفين بتغطية الجلسة الدخول للقاعة بورقة وقلم فقط، من دون اصطحاب أجهزة الحاسب الآلي أو التليفونات المحمولة. وتجمع عدد من أنصار مبارك، حاملين بوسترات تحمل صورته، منذ صباح أمس، فيما غاب أهالي الضحايا.

كانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، قد قضت في 2013 بإعادة المحاكمة من جديد، وفي عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشارمحمود الرشيدي وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته أصدرت الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك في اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين والبراءة له وغيره من الذين شملهم الاتهام في تلك القضية عن وقائع أخرى.

وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الأحكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في اتهامه بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته وأيدت الأحكام الصادرة من المحكمة ذاتها في تلك القضية.

وأسندت النيابة لمبارك اشتراكه مع العادلي والضباط في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة في محافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.

وقتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من العام نفسه.