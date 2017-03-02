﻿نقابة المهندسين السورية تغري أعضاءها للتطوع في الفيلق الخامس والإعلان عن تشكيل عسكري خاص لتعبئة طلاب الجامعات

دمشق ـ «القدس العربي»: تبحث قيادة النظام السوري عن سبل تخفف من اعتمادها على الميليشيات الإيرانية، وأتباعها من عناصر ميليشيا «حزب الله» اللبناني، والميليشيات العربية والآسيوية الخارجة عن سلطتها، بتأمين قوة عسكرية جديدة، تحقق لها أهدافها بصرف النظر عن الأهداف الروسية والإيرانية.

وفي هذا الصدد أوعزت نقابة المهندسين السوريين إلى فروعها كافة في المحافظات السورية، لحث مهندسيها على التطوع لدى «الفيلق الخامس اقتحام» الذي يتم تشكليه في وقت حرج من عمر الثورة، وضخت له مادة إعلامية مكثفة لتساهم في رفع الروح المعنوية لمقاتليه المعبئين بشكل إجباري ضمن صفوفه.

وأعلن نقيب المهندسين لدى النظام السوري غياث القطيني عن إغراءات مادية مقدمة لكل مهندس يتطوع ضمن «الفيلق الخامس» على أن يكون مرتبه الشهري 150 ألف ليرة سورية، أي ما يساوي قرابة 300 دولار أميركي شهرياً، فيما سيتقاضى المتطوع العادي 200 دولار.

وجاء في البيان الصادر عن نقابة المهندسين السورين «انطلاقاً من تفعيل دور النقابة ومساهمتها في الدفاع عن الوطن، والتصدي للإرهاب التكفيري والعصابات المسلحة، ان مجلس النقابة يهيب بكم حث المهندسين في فرعكم والعاملين لديكم بنيل شرف التطوع في الفيلق الخامس للجيش العربي السوري، والذي يضم ثلاثة ألوية».

وتابع البيان «ان التطوع في هذا الفيلق متاح للجميع من سن 18 وما فوق، على ان يكون المتطوع لائقاً صحياً».

وأوضح البيان الممهور بختم نقيب المهندس «غياث القطيني» ان الالتحاق ضمن الفيلق «ضعيف ولا يوجد استجابة من قبل الموظفين» مرجعاً السبب إلى «ان البعض يظن بأن الفيلق الخامس هو للاقتحام، بينما هو عبارة عن فيلق يتبع للجيش والقوات المسلحة، مثل بقية الفيالق» حسب البيان.

قرار النظام السوري بتعبئة موظفيه وحملة الشهادات الجامعية، للقتال على الجبهات، سبقه دعوات إلى تجنيد طلاب الجامعات السورية، ضمن فيلق البعث، أحد التشكيلات التابعة للفيلق الخامس، حيث أعلنت قيادة «كتائب البعث» في محافظة السويداء عن قبول طلاب الجامعات في لوائها، على اعتبار انه «فصيل مقاتل من فصائل الفيلق الخامس» على أن يجبر المتطوع على توقيع عقد مدته عام ونص، وتعتبر هذه المدة نيابة عن الخدمة الإلزامية، وقابلة للتجديد. ويتقاضى الطالب الجامعي حسب قيادة «كتائب البعث» راتباً شهرياً يبلغ 200 دولار شهرياً، حسب المؤهل العلمي وطبيعة المهام المكلف بها.

الكوادر التي يتم تجنيدها حالياً، ضمن الفيلق الخامس، بمختلف ألويته، يعمل النظام السوري من خلالها على شق صف المدن والقرى المعارضة، على وجه الخصوص، حسب مصادر مطلعة، وذلك بعد ان فرض النظام سيطرته على جزء كبير منها خلال العام الفائت، عبر المصالحات والهدن، التي تمت برعاية روسية، وإيرانية، وهجر خلالها الآلاف من أبناء المناطق المناوئة للأسد، وبقي فيها من رفض الخروج من أرضه، إذ انه سيكون رفاق الأمس وأبناء القضية الواحدة موزعين على جبهتي القتال فيقتل الصديق صديقه ويقتل الأخ أخاه، وبهذا تكون الخسارة في كلا الحالتين من المعارضة، الأمر الذي يعتبر مكسباً للأسد ونظامه.