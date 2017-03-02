﻿ارتياح عسكري أمريكي لاستثناء العراق من قانون الهجرة الجديد

واشنطن ـ «القدس العربي»: رحب القائد العام لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، الجنرال ستيفن تاونسند، باستثناء العراق من الأمر التنفيذي المتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السفر والهجرة، مشيراً إلى أن «الاستثناء يعكس شراكة قوية جدا بين الولايات المتحدة والعراق».

وقال إن «العراق شريك وحليف للولايات المتحدة ودولة في حالة تعبئة في الحرب إلى جانب أمريكا»، مشيرا إلى أن «العراقيين طلبوا من القوات الأمريكية المجيء لبلادهم للمساعدة في قتال عدو مشترك».

وأضاف: «لا يفضل رؤية أي شيء ينعكس سلبيا على العلاقة مع العراق».

واضطر تاونسند في وقت لاحق إلى إصدار توضيح يفيد بأنه لا يطرح وجهة نظر شخصية على أمر تنفيذي لترامب لأنه لا يعرف في الواقع الصياغة النهائية للقرار.

وجاءت تعليقات تاونسند وسط تقارير تفيد باستثناء العراق من لائحة الدول التي يحظر السفر منها إلى الولايات المتحدة. وكان العراق على القائمة الأصلية للأمر التنفيذي الذي تم توقيعه في يناير/ كانون الثاني الماضي. وهو ما شمل العديد من المترجمين العراقيين الذين يساعدون القوات العراقية.

وصوت البرلمان العراقي، كرد على القرار، للمعاملة بالمثل، ولكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض تنفيذ ذلك.

وحسب خبراء الأمر التنفيذي هدد بتقويض حملة مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» في حين أعربت الأوساط العسكرية الأمريكية عن تقديرها لرد الفعل العراقي الرسمي على القرار، والذي اتسم بالصمت وحس من المسؤولية على حد تعبير تاونسند الذي أشار إلى تعليقات إيجابية سمعها من العسكريين العراقيين مفادها بانهم يريدون التركيز على المعركة بدلاً من القلق على مسائل سياسية.

ولم يتضح سر تأجيل إصدار الأمر التنفيذي الجديد بشأن حظر السفر والهجرة من بعض الدول الإسلامية، ولكن العديد من المسؤولين في البيت الأبيض، أكدوا أن هناك رغبة من الأخير لإصدار الأمر التنفيذي في لحظة مواتية بعد استكشاف حسابات التفاضل والتكامل.