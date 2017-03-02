﻿بكري حسن صالح يؤدي القسم رئيسا للحكومة في السودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أدّى بكري حسن صالح، أمس الخميس، القسم رئيسا لمجلس وزراء الحكومة المقبلة في السودان، وذلك بعد اختياره من قبل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني.

وأوضح في تصريحات صحافية عقب أدائه القسم، أن الحكومة الجديدة سيتم تكوينها استنادا على مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أنها ستضم «كل ألوان الطيف السياسي والقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار وسيجسد برنامجها مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعلى رأسها تحقيق السلام والاستقرار وتحسين معاش الناس والرفاهية للشعب السوداني». وقال الرئيس السوداني، عمر البشير، في مؤتمر صحافي عقد نهار أمس لتنصيب رئيس الوزراء، إن كل «القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني أجمعت على اختيار الفريق أول ركن بكري حسن صالح لمنصب رئيس الوزراء».

ولم يحدد البشير موعداً لتشكيل الحكومة الجديدة. وشدّد على أن مشاركة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة في حكومة الوفاق الوطني ستكون من خلال معايير تمت إجازتها بإجماع من قبل أعضاء اللجنة العليا للحوار.

وأكد استمرار الجهود لإلحاق الممانعين وحملة السلاح بالانضمام للحوار، مضيفاً أن «القطار متاح للركوب من أي محطة دون الحاجة لتذاكر».

وحسب إبراهيم محمود، مساعد رئيس الجمهورية، فإن رئيس الوزراء سيشرع ـ فور إكمال مراسم تعيينه ـ في مشاورات مع القوى السياسية للترتيب لإعلان الحكومة الجديدة. ورحب العديد من القوى السياسية باختيار صالح رئيسا للوزراء. وأوضح التجاني سيسي، عضو اللجنة العليا لمخرجات الحوار الوطني أن هذه الخطوة تصب في مصداقية الحوار الوطني، مؤكدا أن البلاد ستشهد عهدا جديدا على المستويين الداخلي والخارجي.

وأعتبر رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة عبر صفحته في الفيسبوك أن اختيار صالح مناسب لهذا المنصب. وأضاف: «بكري حسن صالح مقبول خليجيا وغربيا، ونحن في مرحلة خروج من جب، فتقبلوا ذلك يرحمكم الله».

وعلّق الصحافي السوداني خالد عويس قائلا: «وكما توقعنا تماماً، بكري حسن صالح رئيساً للوزراء، ولا تعديلات تمس جهاز الأمن، ولا حريات، ولا يحزنون. يعني ثلاث سنوات من (الرغي)، ولم يحدث شيء».

ورأى الكاتب حاتم الياس، أن «تعيين بكري حسن صالح انقلاب داخلي صريح، ليس مفاجئا وإنما بدأت خطواته المتسارعة منذ إزاحة علي عثمان ونافع وجماعتهم». وأضاف معلقا على الفيسبوك أن هذه المرحلة تشهد الإجهاز نهائيا على الشكل المسمى الحركة الإسلامية وتحويلها لتنظيم ديكوري.

وقال: «نحن أمام انفتاح إنقاذي أو قل عملية زراعة أعضاء سلطوية كاملة نزعت منها جينات الإسلام السياسي للسلطة الجديدة وبشروط مكتملة في نسق العولمة وضعت برعاية خليجية/أمريكية كاملة التنفيذ».

وقال المحلل السياسي صلاح الدومة لـ«القدس العربي» إن «اختيار بكري رئيسا للوزراء لم يكن مفاجئا، لأنه تدرج في السنوات الماضية على حساب العديد من (قادة الحركة الإسلامية) على مستوى الدولة والحزب أمثال علي عثمان وعوض الجاز ونافع علي نافع».

وأضاف أن «موقف السودان الآن حساس على المستوى الدولي وتحتاج الحكومة لإقناع المجتمع الدولي بأنها تخلت عن أجندتها القديمة. ويرى أن صعود بكري لصدارة المشهد السياسي يؤكد حسم الصراع داخل المؤتمر الوطني لصالح العسكريين، مضيفا أن البشير يثق في رئيس الوزراء الجديد بشكل كبير».

وحول إرهاصات تجهيز بكري حسن صالح لخلافة البشير في الرئاسة يقول الدومة: «هنالك مؤشرات تصب في هذا الاتجاه، خاصة بعد تصريحات البشير الأخيرة باعتزاله للعمل التنفيذي والسياسي».

ويرى مراقبون أن اختيار نائب البشير رئيسا للوزراء يعني نهاية الحوار الوطني. وحسب الدومة فإن هذه هي النهاية المتوقعة لما سمي بمؤتمر الحوار الوطني «لأن الأحزاب والجماعات التي شاركت فيه بلا قيمة أو وزن، فالمؤتمر الوطني ظل يحاور نفسه طوال الفترة الماضية واكتفى الآخرون بلعب دور الكومبارس».

ويعد بكري حسن صالح ثالث الضباط الذين استولوا على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989 ولم يخرجوا من دائرة صنع القرار حتى الآن. والضابطان الآخران هما رئيس الجمهورية عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم الذي تراجعت اسهمه كثيرا في الفترة الأخيرة.

وتخرج بكري ضمن الدفعة 24 في الكلية الحربية برتبة ملازم وعمل في العديد من المواقع، وساهم في الإعداد والتخطيط لانقلاب الإسلاميين الذي انتهى لحكومة (الإنقاذ الوطني) المستمرة منذ قرابة الثلاثة عقود.

وكان مشرفا على العديد من الملفات المهمة منها جهاز الأمن والمخابرات الوطني في البدايات الأولى لحكومة الإنقاذ الوطني، ثم وزارتا الداخلية والدفاع ووزارة رئاسة الجمهورية وتم تعيينه في عام 2013 نائبا أول للرئيس البشير، واحتفظ بهذا المنصب حتى بعد اختياره رئيسا لمجلس الوزراء.