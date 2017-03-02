﻿غرب الموصل… أطفال يموتون جوعا وعائلات تفنى بكاملها

الموصل ـ «القدس العربي»: شهدت مدينة الموصل موجة نزوح غير مسبوقة لآلاف العائلات الهاربة من الساحل الأيمن من المدينة.

وقال شهود عيان إن «مناطق جنوب الموصل استقبلت آلاف العائلات القادمة من مركز المدينة بعد اشتداد العمليات العسكرية فيها».

وأضافوا أن «مخيمات النازحين في جنوب الموصل باتت عاجزة عن تقديم المعونات والمساعدات للأسر النازحة، وقد لجأ الكثير منها إلى النوم في العراء بدون أغطية تقيهم من البرد».

وحسب ما قال أفراد من العائلات، لـ «القدس العربي»، فقد خرجوا من منطقتهم بسبب الجوع وخوفا من العمليات العسكرية والقصف الجوي والمدفعي الذي تتعرض له، إضافة إلى السيارات المفخخة والطائرات المسيرة التي يستخدمها التنظيم لايقاف زحف القوات العراقية نحو مركز المدينة.

أبو رسل قال لـ«القدس العربي»: «منذ أشهر، ونحن نواجه خطر الموت بسبب الحصار المفروض على المدينة ونفاد جميع المؤن والمواد الغذائية فيها».

وأضاف: «أصبحت المحال التجارية خالية من جميع المواد، ومع اقتراب القوات العراقية من مناطقنا اشتدت المعارك فيها وأصبحت الطائرات تقصف داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى المدفعية التي كانت تقصف داخل الاحياء أيضاً».

وتابع: «كنا نواجه خطرين في حال بقائنا في منازلنا، إما ان نموت جوعاً، أو نموت بسبب القصف الشديد الذي تتعرض له المدينة، وهناك الكثير من العائلات أبيدت بالكامل بسبب العمليات العسكرية، وهناك من قام التنظيم بقتلهم عند محاولتهم الهروب نحو القوات العراقية».

ووفق المصدر، فكلما زاد تقدم القوات العراقية زاد النزوح بسبب قيام التنظيم بتهجير الكثير من أهالي الاحياء السكنية في محيط المدينة ونقلهم إلى وسطها.

وتقول أم رامي، لـ«القدس العربي»: «فقدت زوجي أثناء محاولتنا الهروب من المدينة، حيث تعرض لطلق ناري بواسطة قناص».

وأضافت أأنها اضطرت إلى ترك جثته في الشارع حفاظاً على أرواح أطفالها، حيث كانوا يتعرضون لطلقات نارية بواسطة القناص ذاته»

وتابعت: «أنا واطفالي الأربعة رأينا زوجي ينازع ويلتقط أنفاسه الأخيرة وسط صراخنا ولم نكن نتوقع أن يحصل هذا».

وأشارت إلى أن «الساحل الأيمن مقبل على كارثة إنسانية إذا لم تتدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وإيجاد طرق أكثر أمناً لإخراج المدنيين منه».

أما علي، فقد تمكن من الهرب مع عائلته بعد اشتداد القصف الصاروخي على منطقته، بعد انهيار المنزل على عائلة جاره، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد العائلة. «حينها شعرنا أن حياتنا في خطر أكبر لو بقينا في المنزل»، يقول لـ«القدس العربي».

وبين أن «سبب نزوح آلاف العائلات يعود إلى عمليات القصف العشوائي التي تتعرض لها المدينة، ما يجعل أكثر العائلات تضطر إلى الخروج، إضافة إلى نقص الغذاء».

وتابع «مات الكثير من الأطفال بسبب الجوع، الأمر الذي أدى إلى نزوح العائلات آملين أن يجدوا الطعام في مخيمات النازحين، ولكن فوجئنا أنه لا يوجد شيء فيها، حتى أننا ننام على الأرض ولايوجد فراش تحتنا ولا غطاء. لم نتلق شيئاً من المسؤولين الذين يزورون المخيم سوى الوعود دون تنفيذ شيء منها».