﻿«انتحار محاسب» خمسيني يقرع جرس الإنذار في الأردن وتساؤلات هوسية في الشارع تبحث عن رواج ظاهرة «قتل المواطنين لأنفسهم»

عمان ـ «القدس العربي»: يعرف الصحافيون والموظفون في صحيفة «الغد» اليومية الأردنية زميلهم المحاسب الطيب أبو أحمد جيدا بحكم العمل طوال سنوات.

الصدمة العاطفية اجتاحت الجسم الإعلامي الأردني وحتى الشارع بعدما إختلى المحاسب المخضرم»54 عاما» إلى نفسه في المكان المخصص للصلاة في مقر الصحيفة الأنيق غربي العاصمة عمان واستل مسدسه وأطلق الرصاص على نفسه.

لم يتم الإعلان عن سبب هذا الانتحار المباغت لكن الحالة لقيت تعاطفاً شديداً من الشارع والجسم الإعلامي خصوصاً مع عدم وجود تهديد مباشر معيشياً على الرجل المنتحر وتخطيطه الواضح لقتل نفسه داخل المسجد الصغير وبعدما أمّ المصلين من زملائه الموظفين.

القصة كما تروى لها علاقة باكتئاب شديد دخل فيه الرجل المحاسب بعد تعرضه لعملية احتيال بمبلغ مالي كبير في مواجهة صعوبات الحياة. تلك حادثة علقت الجرس مجدداً وصعدت بحكم ضحيتها ومكانها بملف الانتحار نفسه إلى مستوى الجدل السياسي والوطني عموماً خصوصاً بعدما قدم نشطاء على «فيسبوك» بينهم الناشط الإعلامي طارق ديلواني إفادات رقمية عن تسجيل 47 حالة إنتحار في العام الأخير بأرقام ليست رسمية ولم تعلق عليها السلطات.

المتهم في قضية المحاسب على الأقل التي اثارت اهتمام الرأي العام هو «الاكتئاب» والأخير بطبيعة الحال وبكل الأحوال ناتج عن الإحباط العام والاستعصاء الاقتصادي حصرياً وهو ما تريد السلطات الإقرار به.

وفيما كان الرأي العام يهتم بمتابعة قضية المحاسب المنتحر تداول الأردنيون على وسائط التواصل شريط فيديو لامرأة في السبعين من عمرها كانت تهم بالانتحار وفي الشارع العام هي الأخرى وأقنعها المارة بالعدول عن قرارها. المرأة السبعينية وفقاً لما تردد مريضة ويائسة وتواجـه صعوبات في تدبير كلفة العلاج.

في حالة موازية وفي الأسبوع نفسه أقنعت دورية أمنية رجلا في الخمسينيات بالعدول عن إشعال النار في أربع فتيات صغيرات بسبب الفقر، الرجل سكب البنزين على الفتيات وهدد بإحراقهن قبل التدخل الأمني.

قبل ذلك أحرق موظف في الزرقاء نفسه علناً وتوفي وحاولت فتاة إلقاء نفسها من اعلى جسر في غرب العاصمة عمان وقفز موظف يحاول منع قرار بنقله من اعلى مركز بريد في عجلون شمالي البلاد وظهر رجل في السوق العام يعرض بناته الثلاث للبيع بسبب الفقر.

وقبل ذلك أيضاً قتل رجل ابنتيه في أحد أحياء العاصمة ثم اطلق النار على رأسه وقتل رجل زوجته وابنته العروس ونجله في عجلون وقام مجرم شهير بقتل والدته وقطع رأسها بسبب رغبته في تمويل صنف رخيص من الحشيش.

خلافاً لجرائم القتل التي يحمل الرأي العام مسؤوليتها للقصور القانوني ولأصحابها تصدم جرائم الانتحار الجميع وتثير نقاشات حادة حتى داخل نخبة القرار والسياسة. ومع عدم وجود أرقام رسمية تكشف عن حقائق ووقائع وترصد حالات الانتحار يمكن للشارع ان يفـترض الكثير من النظريات التي تؤسس لاتهام السلطة حيث تبرز هنا على الأرجح المعطيات الاقتصادية وموجة ارتفاع الأسـعار. لكن الرهان فقط على العامل الاقتصادي لا يمكنه ان يكون علمياً فالمختصون يتحدثون عن مسوغات متعددة لاتساع رقعة كل أصناف الجرائم اهمها التوسع في انتشار المخدرات ترويجاً واستعـمالاً.

موجة سخرية عاتية على وسائط التواصل تصاعدت وهي تحاول فهم وتتبع حالات الإنتحار التي تعتبر طارئة جدا على المجتمع الأردني وهو أمر عالجته وزارة الأوقاف في إحدى الخطب الدينية المعلبة التي وزعها جهاز الوعظ والإرشاد املا في التصدي للظاهرة.

السخرية المرة عـكست ربط الرأي العام بين حالات الانتحار للمواطنين وبين الإحباط الناتج عن كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني فأحد ابرزت التغريدات المتداولة يتحدث عن غرامة مالية بمقدار 1000 دينار قررتها الحكومة ضد كل من ينتحر على أمل المساهمة في تعويض عجـز الميزانـية.

مقترح تداولي آخر طالب بتشكيل لجنة وزارية عليا لمواجهة حالات الانتحار فيما نقلت تغريدة ساخرة أخرى عن مصدر وزاري القول «حالات الانتحار في اوساط الأردنيين في معـدلها السـنوي». تعكس هذه التـعليقات المزاج العام العبثـي الذي يـحمل الحكومة عمليا مسـؤولية ميل الأردنيين للانتحار او بروز ظاهرة الانتحار بصـورة غـير مسبـوقة في اوسـاط المواطنـين.