﻿لبنان: «حزب الله» مرتاب من تحالف الحزبين المسيحيين واحتواء سريع للردود والتعليقات

بيروت ـ «القدس العربي» : منذ تفاهم معراب بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في 18 كانون الثاني/يناير 2016 بقي هذا التفاهم صامداً ولم تعكّره أي شائبة أو أي هزة لا بل بقي التنسيق والتعاون على أشده بين القوات والتيار الوطني الحر، وقد أثمر انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

ولكن منذ ايام وعندما بادر جعجع إلى إثارة موضوع خصخصة الكهرباء لتوفير ما يقارب ملياري دولار سنوياً تنفقها الدولة لسد عجز المؤسسة، وربط موافقة وزراء القوات على الموازنة العامة بهذه الخصخصة ذهب البعض إلى الحديث عن تكهرب العلاقة على خلفية هذا الطرح مع التيار الوطني الحر خصوصاً بعد ما نقل عن لسان رئيس التيار جبران باسيل الذي كان وزيراً للطاقة إن طرح جعجع نظري ويلزمه 5 سنوات للتنفيذ، قبل أن يُسحَب هذا التصريح من التداول.

وفيما برزت زيارة جعجع إلى قصر بعبدا ولقاؤه الرئيس عون وبحث مسألة خصخصة الكهرباء لفت بعد يومين تعليق مقتضب لوزير الطاقة الحالي سيزار ابي خليل المنتمي إلى التيار يقول فيه وهو يدخل إلى مجلس الوزراء «أنا أحضّر خطة للصحة» ما فُسّر أنه سيتدخل في خطط وزارة الصحة التي هي من حصة القوات طالما أن القوات تتدخل في خطط الكهرباء التي هي من حصة التيار.

ولكن سرعان ما احتوى كل من وزير الصحة ووزير الطاقة هذه المسألة وتقصّدا مغادرة مجلس الوزراء معاً للايحاء بأن لا مشكلة بينهما وبين حزبهما. وفيما لم تتطرق جلسة مجلس الوزراء إلى هذه القضية قال وزير القوات غسان حاصباني عن زميله وزير الطاقة «أنا وسيزار في صحّة جيّدة ونتعاون مع بعض دائماً».

وفي انتظار محطة اساسية تعتبر اختباراً جدياً للعلاقة التحالفية بين القوات والتيار هي محطة الانتخابات النيابية فإن شهر العسل صامد بين الحزبين المسيحيين على الرغم من رهان كثيرين على تفكك هذا الحلف والريبة لدى حزب الله مما يمكن أن ينتجه تحالف القوات والتيار في الانتخابات المقبلة من كتلة مسيحية وازنة وسعيه مع آخرين لمحاولة الايقاع بين الطرفين. وتعليقاً على رهان البعض على وقوع خلاف بين التيار والقوات على خلفية اثارة موضوع الكهرباء شدد أحد عرابي المصالحة النائب ابراهيم كنعان على «ان العلاقة بين التيار والقوات لن «تتكهرب» على الرغم من أنها «كهربت» كثيرين ولا تزال»، مشيراً إلى «ان عرقلة خطة الكهرباء في الماضي كانت سياسية لا تقنية».

كذلك شدّد العراب الآخر للمصالحة وزير الاعلام ملحم رياشي أن لا شيء سيفسد العلاقة بين الحزبين وهي ستستمر إلى أبد الآبدين وستشهد ترجمة في الانتخابات النيابية.

اما نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان فقال «لا الكهرباء ولا سواها ممكن ان تؤدي إلى خلاف بين «القوات» والتيار «الوطني الحر» لا اليوم ولا لاحقاً»، مشدداً «على ضرورة ان نعتاد في لبنان على الاختلاف في وجهات النظر من دون السماح لذلك بأن يصبح خلافاً». وأوضح «ان القوات لا تتحدث عن خصخصة الكهرباء إنما عن إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء».

وأضاف «نحن نربط موضوع الكهرباء بالموازنة لنقول انه لا يمكن ان نكمل على ما نحن عليه والكهرباء نالت حتى الآن 30% من الدين العام، يجب توقيف المسار السائد لنسلك مساراً آخر وهو بداية تكليف القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء».

الى ذلك، تمّ تطويق التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري القوات والتيار قبل أن تتفاعل، وكتبت مستشارة رئيس القوات الاعلامية انطوانيت جعجع «يا شباب ما بدنا نكهرب البلد… بدنا نضوي البلد».

ولفت تعليق كتبه مدير التحرير في LBCI جان فغالي جاء فيه «إذا تصريح الوزير سيزار ابي خليل «من راسو»، ما في مشكلة .اذا بإيحاء من الوزير جبران باسيل، «نصف مشكلة»، أما إذا بإيعاز من رئيس الجمهورية، فمشكلة كبيرة».

وعقّب في تعليق آخر على «فيسبوك» حين كان استاذ سيزار ولدًا يلهو في ساحة بليبل، هل «تمشّى» يومًا نحو جيرانه (ويقصد حزب الله) في القماطية ورأى التعليق على الكهرباء؟ لماذا حين كان يتمشى نحو جيرانه في حومال وبدادون وبسابا وبسوس، لم يجد التعليق الذي وجده في القماطية؟

اليوم، كبر الولد واصبح وزيرًا، هل بإمكانه ان يقول لنا لماذا القماطية تعلّق وبليبل وحومال وبدادون وبسابا يدفعون؟ حتى يا استاذ لو وصلت الكهرباء 24 على 24 فستظل القماطية تعلّق وبليبل تدفع .

في الخصخصة يدفع الجميع . ألا يدفع الجميع فواتير هواتفهم المحمولة؟ على الخليوي يصعب التعليق» وضحت «استاذ سيزار؟».