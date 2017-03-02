﻿بودولسكي يقرر الإنتقال إلى الدوري الياباني

اسطنبول – د ب أ: أعلن لوكاس بودولسكي المهاجم الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 عن انتقاله للدوري الياباني عبر بوابة فيسيل كوبي. وقرر بودولسكي الرحيل عن غالطة سراي التركي في نهاية الموسم، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، وأكد ذلك في بيان عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام». وقال: «يمكنني التأكيد أنني بنهاية الموسم الجاري سانتقل إلى فيسيل كوبي الياباني، قرار ليس ضد غالطة سراي، لكن اتخذته لمواجهة تحديات جديدة، وسأوضح المزيد من الأمور في الوقت المناسب، لكن حاليا يبقى تركيزي منصبا على مسيرتي مع غالطة سراي». ويتبقى لبودولسكي عام واحد في عقده مع سراي لكنه قرر الرحيل إلى فيسيل كوبي الياباني في صفقة ستتكلف نحو 2.6 مليون يورو. وشارك بودولسكي (31 عاما) في 129 مباراة مع منتخب ألمانيا.

ستوك الانكليزي يجدد عقد أفيلاي حتى 2019

لندن – د ب أ: أعلن نادي ستوك الإنكليزي تمديد عقد لاعب الوسط الهولندي ابراهيم افيلاي حتى 2019. وانضم أفيلاي (30 عاما) إلى ستوك من برشلونة في 2015 وبات عنصرا مؤثرا في الفريق تحت قيادة المدرب مارك هيوز. وعانى أفيلاي من إصابة قوية في أربطة الركبة أبعدته ثمانية شهور لكنه استعاد مستواه المعهود خلال الأشهر الماضية. وشارك أفيلاي في 46 مباراة مع ستوك وسجل ثلاثة أهداف.

الإمارات تستضيف «خليجي 24» عام 2019!

أبوظبي – الأناضول: أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، استضافته منافسات كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين عام 2019. ووفقا لموقع الاتحاد المحلي، فإنه تمت الموافقة على تأكيد المشاركة بدورة كأس الخليج العربي رقم 23 التي ستقام بقطر 2017، والموافقة على استضافة كأس الخليج رقم 24 في 2019 بالإمارات. وجاءت الموافقة على استضافة الإمارات لتلك النسخة نظرا لأن البنية التحتية من الملاعب وأماكن الإقامة ستكون جاهزة لاحتضان البلاد كأس الأمم الآسيوية التي ستقام في العام ذاته. الجدير بالذكر أن الاتحاد الخليجي رفض منذ شهور طلبا تقدمت به الإمارات لتأجيل «خليجي 23» لمدة أسبوع بسبب استضافة أبوظبي كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما يؤثر سلبا على استعدادات بعض لاعبي المنتخب الإماراتي للبطولة الخليجية.

رئيس الفيفا يعد افريقيا بـ9 أو 10 مقاعد في مونديال 2026

نواكشوط – الأناضول: أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو عزمه رفع مستوى مشاركة القارة الإفريقية في مونديال 2026 من 5 منتخبات إلى 9 أو 10. وأوضح إنفانتينو: «نعطي الحق للجميع أن يحلموا، وأفضل وسيلة لجعل الناس يحلمون هى المشاركة فى حدث بهذا الحجم». وتعهد رئيس الفيفا ببذل كل الجهود للتغلب في أسرع وقت على الأوضاع الصعبة التي قال إنه استلم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة جميع الاتحادات المنضوية تحت لواء الفيفا، خاصة الاتحاد الإفريقي (الكاف). وبدأ رئيس الفيفا، زيارة عمل لنواكشوط، قام خلالها بتدشين منشآت رياضية.

خلل فني يحرم هاميلتون من المشاركة في تجارب برشلونة لفورمولا ـ1

برشلونة – د ب أ: غاب البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس،عن منافسات اليوم الرابع من التجارب التمهيدية لموسم الرابطة العالمية لسباقات فورمولا-1 على مضمار «دي كاتالونيا» في برشلونة بسبب عطل كهربائي في سيارته. وقال هاميلتون انه قرر عدم المشاركة في تجارب برشلونة، ليشارك زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بدلا منه في الحصة الصباحية للتجارب حيث أكمل تسع لفات. وقال هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم ثلاث مرات، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «خلل كهرباء أبقى على سيارتي داخل المرآب هذا الصباح، لذا قررت مع الفريق عدم المشاركة اليوم». وسجل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري أسرع لفة مسجلا دقيقة واحدة و22.305 ثانية.

الإفراج عن ابن بيليه للنظر في طعنه

ساو باولو (البرازيل) – رويترز: قررت محكمة برازيلية الإفراج عن ابن بيليه أسطورة كرة القدم في البلاد ومنحه حق الدفاع عن نفسه ضد عقوبة السجن لنحو 13 عاما بسبب اتهامات تتعلق بالمخدرات. وسلم ايدينيو نفسه إلى الشرطة في الأسبوع الماضي لبدء تنفيذ العقوبة التي تقلصت من 33 عاما إلى 12 عاما وعشرة أشهر. وأمرت المحكمة العليا بالإفراج عنه مساء الأربعاء، وأشار محامي ايدينيو إلى أنه ربما يفرج عنه اليوم. وأدين ايدينيو حارس المرمى السابق لفريق سانتوس الذي لعب له والده، بالاتجار في المخدرات وغسل أموال في 2005، لكنه كان يكافح ضد هذه الاتهامات منذ ذلك الحين. ونفى ايدينيو التهم الموجهة إليه وطالب بفرصة لإثبات براءته