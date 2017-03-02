﻿فورمولا ـ 1: فريق مانور البريطاني يغيب رسميا هذا الموسم

برشلونة – د ب أ: خلت القائمة النهائية للفرق المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 من اسم فريق مانور، ليتقرر رسميا استبعاده من النسخة الحالية للبطولة.

وبغياب الفريق البريطاني، تبدأ البطولة منافساتها في سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 26 أذار/ مارس المقبل بمشاركة 10 فرق، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارت «فيا». وأخفقت إدارة مانور خلال الأشهر الأخيرة في إيجاد مستثمر جديد للفريق، حتى أن التكهنات، التي كانت تشير إلى إهتمام أحد رجال الأعمال الصينين بشراء الفريق، تبين عدم صحتها.