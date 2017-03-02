﻿توماس يفسد ليلة جيمس ويقود سيلتكس إلى الفوز على كافالييرز

لوس انجليس – د ب أ: سجل ايسياه توماس 31 نقطة ليقود بوسطن سيلتكس للفوز على كليفلاند كافالييرز 103/99 ب للمحترفين.

وجاء فوز سيلتكس ليفسد الليلة الرائعة لنجم كافالييرز ليبرون جيمس الذي سجل عشرة أو أكثر من النقاط والتمريرات الحاسمة والمتابعات للمرة السابعة هذا الموسم. وأحرز جيمس 28 نقطة و13 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، وأضاف زميله كيري ايرفينغ 28 نقطة لكافالييرز. والتقى سيلتكس مع كافالييرز للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث حقق فوزه الأول عليه مقابل هزيمتين. وتكفل جاي كراودر بتسجيل 17 نقطة وعشر متابعات لفريق بوسطن، فيما سجل ديرون ويليامز المنتقل لكليفلاند هذا الاسبوع، أربع نقاط خلال 24 دقيقة في أول ظهور له. وفاز واشنطن ويزاردز على تورنتو رابترز 105/96 حيث سجل جون وول 12 نقطة و13 تمريرة حاسمة لويزاردز. وسجل ديمار ديروزان 24 نقطة وأضاف سيرجي إيباكا 22 نقطة لرابترز. وفاز سان انطونيو سبيرز على إنديانا بيسرز 100/99، واتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 100/95، وميامي هيت على فيلادلفيا 125/98، ونيو اورليانز على ديترويت بيستونز 86/109. كما فاز دنفر نغتس على ميلواكي بكس 110/98، ونيويورك نيكس على اورلاندو ماجيك 90/101 ومينسوتا تيمبرولفز على يوتا جاز 80/107.