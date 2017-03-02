﻿الاتحاد الآسيوي يستنكر التراجع المقلق لأوضاع كرة القدم في الكويت!

كوالالمبور – د ب أ: استنكر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي التراجع المقلق لأوضاع كرة القدم في الكويت منذ إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وفقا للبيان الذي أصدره الاتحاد الآسيوي للعبة أمس.

ودان المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي التدخل الحكومي في الكرة الكويتية، خلال الاجتماع الذي عقد في كوالالمبور، وأجمع أعضاء المكتب على أن الوضع يتدهور بسرعة في الكويت من خلال تهديد أساسات اللعبة. وكان الفيفا قرر إيقاف الاتحاد الكويتي للعبة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، والآن هنالك مخاوف متزايدة بخصوص حدوث آثار لا يمكن إصلاحها بخصوص فرص وطموحات الأجيال المستقبلية من لاعبي كرة القدم. وكان هناك أمل في أن يعود الوضع إلى طبيعته من خلال الضمانات التي قدمتها الحكومة الكويتية إلى الفيفا في كانون الأول/ ديسمبر 2016 وكانون الثاني/ يناير 2017، لكن وزير الشباب الكويتي قرر تمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم بتاريخ 17 شباط/ فبراير لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وتتزايد المخاوف من أن جيل كامل على الأقل، أو ربما جيلين، يمكن أن يفقدا الفرصة في تمثيل فرقهم وبلدهم على أعلى المستويات، مثل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وحتى كأس العالم 2018 في روسيا. كما يتزايد الاعتقاد في الكويت بأن جوهر اللعبة يعاني مع الاتهامات الأخيرة حول التلاعب في نتائج المباريات وتفضيل فرق على أخرى، كما أن نزاهة اللعبة تعرضت لمخاطر جديدة مع استقالة 22 حكماً احتجاجاً على إدارة البطولات المحلية. كما كانت هناك تقارير حول تزايد العنف في المباريات وكذلك حصول حالات وفاة بسبب انعدام المرافق والتجهيزات الطبية في المباريات. حيث أن اللاعب الواعد فيصل طلال المطيري في فئة تحت 12 عاماً بنادي خيطان توفي في الطريق إلى المستشفى عقب تعرضه لأزمة في إحدى المباريات.