﻿ديوكوفيتش يطيح بدل بوترو… ونادال يتأهل بسهولة إلى ربع النهائي

أكابولكو (المكسيك) – د ب أ: أطاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش بنظيره الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو من ، بعدما فاز عليه في الدور الثاني في مباراة مثيرة، وصفها البعض بأنها «نهائي مبكر»، كما تأهل النجم الأسباني رافايل نادال إلى دور الثمانية إثر تغلبه على الإيطالي باولو لورينزي.

ونجح ديوكوفيتش في تعويض تأخره والتغلب على منافسه الأرجنتيني 4/6 و6/4 و6/4 في ساعتين و38 دقيقة، فيما فاز نادال على اللاعب الإيطالي 6/1 و6/1. وعاد اللاعبان الصربي والأرجنتيني للاصطدام مجددا للمرة الأولى منذ لقائهما في الدور الأول لأولمبياد ريو 2016، والذي انتهى بفوز دل بوترو، قبل أن يتوج بالميدالية الفضية. ولعب ديوكوفيتش ودل بوترو وسط أجواء رائعة وحماسية في الملعب الرئيسي، حيث لم تتوقف الجماهير الحاضرة عن الهتاف باسم اللاعبين، اللذين قابلا هذا التشجيع بالابتسام وإيماءات الشكر والامتنان. ورغم أنه أثار الكثير من الشكوك حول مستواه في مباراته بالدور الثاني أمام الأمريكي الشاب فرانسيس تيافوي، نجح دل بوترو في تقديم مستوى طيب أمام العملاق ديوكوفيتش، بعدما أخذ زمام المبادرة وتقدم في النتيجة في المجموعة الأولى. لكن ديوكوفيتش ليس باللاعب، الذي يسهل التغلب عليه أو حسم المواجهات أمامه مبكرا، فقد عاد المرشح الأول للفوز ببطولة المكسيك المفتوحة للرد بقوة وحسم المجموعتين الثانية والثالثة 6/4 و6/4. ويلتقي ديوكوفيتش في دورالثمانية مع الأسترالي نك كيريوس، الذي فاز على الأمريكي دونالد يانغ 6/2 و6/4.

وعلى جانب آخر، احتاج نادال إلى ساعة وست دقائق فقط لاكتساح نظيره الإيطالي 6/1 و6/1، في مباراة أقيمت في ظل ظروف طقس قاسية، اتسمت بارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة. وقال نادال عقب المباراة: «الآن سألقي بنفسي في حوض السباحة، الرطوبة هنا قوية للغاية، اليوم لم يكن هناك أي رياح على الإطلاق، ولهذا كانت الأجواء مواتية». وخاض اللاعب الإيطالي المباراة بقوة وقدم أداء متميزا، لكنه اصطدم بنادال، الذي تمتع بجاهزية عالية وقدم حلولا مختلفة أمام المبادرات الهجومية لمنافسه. يذكر أن نادال، المصنف الأول على مستوى العالم سابقا، فاز بلقب بطولة المكسيك خلال المرتين التي شارك فيهما، وها هو حتى الآن لم يخسر أي مجموعة في النسخة الحالية. وفاز نادال بلقب البطولة المكسيكية عندما كانت تقام على الأراضي الرملية، المفضلة بالنسبة للاعب الأسباني، قبل أن يتقرر إقامتها على الملاعب الصلبة بداية من العام 2014. ويواجه نادال في دور الثمانية الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، المصنف 86 عالميا، الذي تغلب على الأسترالي جوردان ثومبسون 6/4 و3/6 و6/صفر. وفي مفاجآة مدوية، ودع البلجيكي ديفيد غوفين، المصنف 11 عالميا، البطولة مبكرا بعدما سقط أمام الأمريكي سامو كويري، المصنف رقم 40 على مستوى العالم 6/2 و6/3، ويواجه في الدور قبل النهائي النمساوي دومينيك ثيم، المصنف التاسع عالميا، وحامل لقب المكسيك المفتوحة، الذي تغلب في الدور الثاني على الفرنسي ادريان مانارينو 7/5 و6/3 في 80 دقيقة. وفي لقاء كرواتي خالص، فاز مارين سيليتش، المصنف الثامن عالميا على مواطنه بورنا كوريتش، المصنف 64، 6/3 و2/6 و6/3 في ساعتين و12 دقيقة. ويلتقي سيليتش في دور الثمانية مع ستيف جونسون الأمريكي، الذي فاز على مواطنه ارنستو اسكوبيدو 7/6 (7/5) و6/3.

وفي منافسات السيدات، تغلبت مونيكا بويغ، بطلة أولمبياد ريو 2016، على السلوفينية دانيلا هانتشوفا 6/4 و6/4، لتواجه في دور الثمانية نظيرتها الأمريكية كريستينا مكهيل، التي فازت على مواطنتها 6/1 و7/6 (7/5). وأطاحت الكرواتية ميريانا لوشيتش، المصنفة الأولى في البطولة، بالأمريكية شيلبي روجرز 6/4 و6/4، وتواجه اليوم في دور الثمانية الفرنسية بولين بارمنتييه، التي فازت على الألمانية اندريا بيتيكوفيتش 6/4 و3/6 و6/1. وعبرت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش بصعوبة بالغة إلى دور الثمانية من البطولة المكسيكية، بعد تغلبها بشق الأنفس على البريطانية هيثر واتسون 7/6 (7/4) و6/7 (5/7) و7/5. وتلتقي ملادينوفيتش في الدور المقبل مع البلجيكية كريستين فليبكينس، التي فازت على الكرواتية أجلا توملغانوفيتش بمجموعة واحدة فقط (7/5)، قبل أن تنسحب الأخيرة من المباراة، بداعي الإصابة. ولن تتخلل أدوار بطولة المكسيك المفتوحة فترات راحة حتى تصل إلى المباراة النهائية غدا السبت. وتقام بطولة أكابولكو ذات الـ500 نقطة على الأراضي الصلبة ويبلغ مجموع جوائزها مليون و491 ألف دولار.