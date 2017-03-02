﻿كأس إيطاليا: هتافات عنصرية خلال فوز لاتسيو على روما

روما – رويترز: فاز لاتسيو 2-صفر على روما في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ايطاليا في مباراة شهدت هتافات عنصرية وقاطعتها جماهير روما.

والفوز هو الأول للاتسيو على غريمه اللدود في ثماني مباريات. وسجل كل من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وتشيرو ايموبيلي هدفا في كل شوط للاتسيو، الذي كان فوزه الأخير على منافسه في نهائي البطولة في مايو/ آيار 2013. وتعرض انطونيو روديغر مدافع روما لهتافات عنصرية من جماهير لاتسيو في الشوط الأول، ما دفع المذيع الداخلي للاستاد لتحذير الجماهير بتوقف المباراة إذا استمرت هذه الهتافات. وانتهت الهتافات بعد ذلك. وبقيت مدرجات روما خالية بعد استمرار مقاطعة جماهير الفريق بسبب وضع حواجز في الجزء الجنوبي. وقام مسؤولو الاستاد بخفض الحواجز كحل وسط، لكن جماهير روما تطلب إزالتها تماما قائلة إنها تعيق رؤية الملعب وتقسم مجموعات من الجماهير اعتادت على الجلوس سويا. وقالت الجماهير إنها حرمت من التلويح بالأعلام وتغريمها بسبب الجلوس في مقاعد ليست مخصصة لها. ولم يقدم راديا ناينغولان أحد أفضل لاعبي روما هذا الموسم أداء جيدا بينما تألق لاتسيو. وتقدم لاتسيو عندما انطلق فيليبي اندرسون من الناحية اليمنى ومرر كرة إلى ميلينكوفيتش سافيتش الذي سدد داخل المرمى بعد نصف ساعة. وجاء الهدف الثاني بطريقة مماثلة عندما هرب كيتا بالدي دياو من مراقبه من الناحية اليمنى ومرر إلى ايموبيلي الذي هز الشباك من مدى قريب في الدقيقة 77.