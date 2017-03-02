﻿كأس فرنسا: موناكو يتأهل إلى دور الثمانية بفوز مجنون على مارسيليا

باريس – رويترز: سجل توماس ليمار هدفا في الوقت الإضافي ليقود موناكو للفوز 4-3 على مارسيليا والتأهل لدور الثمانية لكأس فرنسا، بينما احتاج باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى هدفين متأخرين ليفوز 2-صفر على نيور المنافس في الدرجة الثانية.

وهز ليمار الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 113 بعدما حول مارسيليا تأخره ثلاث مرات. وتقدم موناكو في الدقيقة 16 بهدف عكسي من يوهان بيلي حارس مارسيليا لكن ديميتري باييه أدرك التعادل بتسديدة رائعة في نهاية الشوط الأول ليمنح صاحب الأرض الأمل في التعافي من هزيمة مذلة على ملعبه 5-1 أمام باريس سان جيرمان في الدوري الأحد. وسجل كيليان مبابي البالغ 18 عاما، هدفه السابع في آخر خمس مباريات في التشكيلة الأساسية مع موناكو بعد تمريرة عرضية من بنيامين ميندي في الدقيقة 66. لكن ريمي كابيلا أدرك التعادل لمارسيليا من مدى قريب قبل ست دقائق من النهاية ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي. وتقدم موناكو للمرة الثالثة عندما حول ميندي تمريرة مبابي داخل الشباك في الدقيقة 105 لكن كابيلا أدرك التعادل مرة أخرى بعد ذلك بست دقائق. وكان هدف ليمار كافيا ليفوز موناكو الذي سيواجه سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة الفرنسية الشهر المقبل. وواجه سان جيرمان الذي لعب بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين مشاكل ضد نيور بسبب أرض الملعب السيئة بعد هطول الأمطار. لكنه انتصر بفضل هدفين من البديلين خافيير باستوري في الدقيقة 78 وادينسون كافاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.