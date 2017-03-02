﻿الدوري الأرجنتيني: الحكومة تنعش آمال انطلاق المسابقة

بوينس آيرس – د ب أ: من المرجح أن تعود الكرة الأرجنتينية إلى الدوران اليوم بعد ثلاثة أشهر من التوقف، بفضل الأموال، التي دفعتها حكومة البلاد أمس للاتحاد الأرجنتيني، لتنهي حالة الإضراب، التي أعلنها لاعبو الأندية قبل أسبوع.

وقامت إدارة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بدفع 350 مليون بيرزو أرجنتيني (22 مليون و400 ألف دولار)، تعويضا لإلغاء الحكومة لبرنامج «كرة قدم للجميع»، التي كانت الدولة تملك بمقتضاه حقوق البث التليفزيوني للمباريات. ويتعين على الاتحاد الأرجنتيني الآن تحويل الأموال إلى الأندية، كي تتمكن من دفع رواتب اللاعبين والموظفين. ويترقب الجميع الآن قرار نقابة اللاعبين في الأرجنتين، التي أعلنت عن الدخول في إضراب حتى تسوي الأندية ديونها مع اللاعبين، والتي وصلت إلى 260 مليون بيزو (16 مليون دولار). وتوقفت بطولة الدرجة الأولى، التي تقام على 30 مرحلة، في كانون الأول/ ديسمبر 2016 أثناء عطلة أعياد الميلاد، حيث كان من المقرر أن تعود مرة أخرى بداية شباط/ فبراير الماضي، إلا أن قرار الحكومة بإلغاء التعاقد الخاص بحقوق البث التليفزيوني ترك الكرة الأرجنتينية بدون مصدر دخلها الأول. وتعتمد الكثير من الأندية المتوسطة والصغيرة على هذه الدخول بشكل أساسي، حيث أن حصيلة تذاكر المباريات والإعلانات لا تكفي لتغطية مصروفتها الشهرية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأندية، التي تعاني من أزمة مالية، والقليل منها هي التي تتمتع بالاستقرار في هذه المسألة، وتستطيع توفير مصادر أخرى للدخل بعيدة عن أموال البث التليفزيوني. وتتخذ هذه القضية منحنى أكثر خطورة داخل أندية الدرجتين الثانية والثالثة. وبعد التأجيل لعدة مرات، من المتوقع أن تقام المرحلة الخامسة عشرة اليوم، رغم أن مصادر تؤكد أن مباريات اليوم قد تؤجل إلى السبت، لمنح فرصة كي تدخل الأموال الحكومية إلى حساب الاتحاد الأرجنتيني، ومن ثم تحويلها إلى الأندية.