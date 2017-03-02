﻿كأس الاتحاد الإنكليزي: مانشستر سيتي يقسو على هدرسفيلد بخماسية

لندن – د ب أ: صعد مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الانكليزي، عقب فوزه 5/1 على ضيفه هدرسفيلد في إياب دور الستة عشر.

وبادر هاري بين بالتسجيل لهدرسفيلد، الذي يحتل المركز الثالث في الدرجة الأولى، في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل ليروي ساني للسيتي في الدقيقة 30. وأضاف المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 35، فيما أضاف بابلو زاباليتا الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق. وواصل أغويرو تألقه بعدما عاد لهز الشباك بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 74، لينصب نفسه بطلا للمباراة بلا منازع، فيما ختم النيجيري كليتشي إيهيناتشو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90. وكان الفريقان اضطرا لخوض مباراة الإياب عقب تعادلهما بدون أهداف في لقاء الذهاب على ملعب هدرسفيلد يوم 18 شباط/ فبراير الماضي. وبات السيتي آخر المتأهلين لدور الثمانية، ليلحق بتشلسي ومانشستر يونايتد وميدلزبره وتوتنهام وميلوول وأرسنال ولينكولن.