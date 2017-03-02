﻿كأس ألمانيا: البايرن يسحق شالكه بثلاثية ويصعد إلى قبل النهائي

برلين – رويترز: هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين في الشوط الأول ليقود بايرن ميونيخ حامل اللقب للفوز 3-صفر على شالكه وبلوغ الدور قبل النهائي لكأس المانيا.

ووضع النجم البولندي الذي سجل ثلاثية في فوز ساحق 8-صفر على هامبورغ الاسبوع الماضي، البايرن في المقدمة بعد مرور ثلاث دقائق فقط مستفيدا من تمريرة من فرانك ريبري ليضعها ليفاندوفسكي من فوق الحارس. وضاعف تياغو الكانتارا الغلة بضربة رأس قبل أن يهز ليفاندوفسكي الشباك مجددا. وتوغل ريبري الذي عاد الى المباريات بعد غياب دام أربعة أسابيع من جهة اليسار ومرر الكرة الى ليفاندوفسكي عند حدود منطقة الجزاء ليضعها المهاجم البولندي في الشباك في الدقيقة 29. وتراجع أداء البايرن بشكل طفيف في الشوط الثاني، لكن طرد هولغر بادشتوبر المعار من البايرن حتى نهاية الموسم لحصوله على انذارين أنهى آمال شالكه في العودة. وحجز بروسيا مونشنغلادباخ مكانه في الدور قبل النهائي بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء ليهزم هامبورغ 2-1. وتأجلت مباراة بروسيا دورتموند في دور الثمانية أمام شبورت فرونده لوته المنتمي للدرجة الثالثة بسبب سوء الاحوال الجوية وستقام في 14 مارس/ اذار. وصعد اينتراخت فرانكفورت الى الدور قبل النهائي لأول مرة خلال عشر سنوات عقب فوزه 1-صفر على ارمينيا بيليفيلد.