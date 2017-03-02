﻿لويس إنريكي يترك تدريب برشلونة في نهاية الموسم

برشلونة – رويترز: اعلن لويس انريكي مدرب برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني انه سيترك تدريب الفريق مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وصدر الاعلان عن انريكي خلال مؤتمر صحفي عقب فوز برشلونة الساحق على خيخون 6-1 ليحافظ الفريق على مساعيه لنيل اللقب للمرة الثالثة تحت قيادة لاعب وسطه السابق. وقال انريكي الذي فاز بلقبين للدوري ومثلهما في الكأس اضافة لدوري أبطال اوروبا 2015 منذ ان حل بديلا لجيرارد مارتينو في 2014: «اود ان اشكر النادي على الثقة التي منحني اياها. كانت ثلاث سنوات لا تنسى.» وأضاف: «قبل بداية الموسم اجتمعت مع (مديري برشلونة) البرت سولير وروبرت فرنانديز وأخبرتهم بإمكانية عدم تجديد عقدي. طلبا مني عدم التسرع في اتخاذ القرار لكن الآن جاءت اللحظة المناسبة.» وتابع: «هذا قرار صعب. فكرت فيه لفترة طويلة لكن اعتقد أنني يجب أن أكون مخلصا وأفعل ما اعتقد أنه القرار الصحيح.»

وقاد انريكي الفريق إلى نهائي كأس اسبانيا، لكنه تعرض لانتقادات شديدة بعد الهزيمة المذلة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال قبل أسبوعين. وتبع انريكي خطوات زميله السابق في الفريق بيب غوارديولا في قيادة برشلونة لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في موسمه الأول لكنه واجه لحظات صعبة لاحقاً. وكان المدرب قريبا من الإقالة في يناير/ كانون الثاني 2015 بسبب علاقته السيئة مع ليونيل ميسي بعد إبعاد المهاجم الارجنتيني عن التشكيلة الأساسية. ورغم الأداء الرائع بقيادة الثلاثي ميسي ونيمار ولويس سواريز، تعرض انريكي للانتقادات بسبب تخليه عن طريقة لعب الفريق المعتمدة على الاستحواذ والتي اتقنها تحت قيادة غوارديولا. وتحمل الجزء الأكبر من الانتقادات بعد الهزيمة أمام سان جيرمان والتي جعلت الفريق قريبا من وداع دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الأولى في عقد من الزمن. وقال انريكي إنه يشعر بالإجهاد من الضغط المستمر وبحاجة إلى وقت للتعافي. وأضاف: «في عملي أبحث دائما عن الحلول وهذا يعني عدم وجود وقت للراحة. أنا بحاجة للراحة وهذا هو سبب الرحيل. أود توجيه الشكر للنادي على ثقته في خلال مسيرتي.» وكال جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة المديح لانريكي. وقال: «نحن سعداء للغاية بالعمل الذي قام به حتى الآن وعلينا تقبل قراره ومساندته. علينا الآن التركيز على المنافسة في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكن انريكي سيرحل في الصيف وكان لدينا مدرب رائع في السنوات الثلاث الماضية».