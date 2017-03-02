﻿الدوري الاسباني: برشلونة يتصدر بسداسية في مرمى خيخون بعد تعثر ريال مدريد في لحظة «مجنونة» لبيل

مدريد – رويترز: هز ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار الشباك ليقسو برشلونة حامل اللقب على سبورتنغ خيخون 6-1 ويتصدر الدوري الاسباني قبل أن يعلن مدربه لويس انريكي الرحيل بنهاية الموسم.

وخطف برشلونة الصدارة من ريال مدريد بعدما احتاج فريق المدرب زين الدين زيدان إلى هدفين متأخرين من كريستيانو رونالدو ليتعادل 3-3 مع لاس بالماس بعد طرد غاريث بيل في لحظة جنونية. وهز ميسي وسواريز ونيمار الشباك ليقسو برشلونة حامل اللقب على خيخون 6-1 ويزيل أي مخاوف بشأن تذبذب مستواه مؤخرا. وسجل ميسي للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة التاسعة حيث سدد بالرأس تمريرة خافيير ماسكيرانو من فوق الحارس ايفان كويار. وحول راؤول رودريغز مدافع خيخون بالخطأ في مرماه تسديدة سواريز ليضاعف الغلة لبرشلونة بعدها بدقيقتين قبل أن يقلص كارلوس كاسترو النتيجة للفريق الزائر في الدقيقة 21 من مسافة قريبة. واستعاد سواريز فارق الهدفين لبرشلونة في الدقيقة 28 واستبدل بين الشوطين ليحل باكو الكاسير بدلا منه ويحرز الهدف الرابع بعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بمساعدة من ميسي. وأحرز نيمار الهدف الخامس في الدقيقة 66 من ركلة حرة وأكمل ايفان راكيتيتش السداسية بهدف من داخل المنطقة في الدقيقة 87. وحقق برشلونة فوزا صعبا 2-1 على ليغانيس واتلتيكو مدريد، بفضل هدفين متأخرين من ميسي في آخر مباراتين منذ هزيمته المنكرة أمام باريس سان جيرمان في دوري الابطال. لكنه استعاد قوته أمام خيخون الذي يحتل المركز الـ19 ويكافح الهبوط. لكن إعلان المدرب انريكي بعد المباراة عن رحيله خطف الأضواء من الفوز الكبير. وقال انريكي: «أود أن أشكر النادي على الثقة التي منحني اياها. كانت ثلاث سنوات لا تنسى. في عملي أبحث دائما عن الحلول وهذا يعني عدم وجود وقت للراحة. أنا بحاجة للراحة وهذا هو سبب الرحيل.» ويملك برشلونة 57 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن غريمه الريال الذي يملك مباراة مؤجلة ويسعى للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2012.

وتعافى الريال من تأخره 3-1 أمام لاس بالماس بفضل هدفين من رونالدو من ركلة جزاء ثم بضربة رأس قبل دقيقة واحدة من النهاية. وبدا الريال في طريقه لفوز سهل على لاس بالماس الذي خسر آخر أربع مباريات ولم يسبق له الفوز في «سانتياغو برنابيو» عندما سجل ايسكو هدفا في الدقيقة الثامنة. لكن تانا أدرك التعادل بطريقة رائعة بعد ذلك بدقيقتين عندما راوغ سيرجيو راموس وسدد داخل الشباك. وتحولت المباراة ضد الريال عندما حصل بيل على إنذارين في عشر ثوان بعد التعدي على جوناثان فييرا. وتقدم لاس بالماس من ركلة جزاء سددها فييرا في الدقيقة 56 بعد لمسة يد ضد راموس، وأضاف كيفن برينس بواتنغ الهدف الثالث بعد ذلك بثلاث دقائق، لكن الريال الذي ألغيت له ثلاثة أهداف رفض الاستسلام. وقال زيدان: «لسنا سعداء بطريقة لعبنا مؤخرا والأمور لم تكن في صالحنا في المباريات الأخيرة لكن دائما تتعرض للحظات مثل هذه في الموسم.» وأضاف: «لكن يجب ألا نفقد أعصابنا لأننا قمنا بأشياء جيدة للغاية هذا الموسم».