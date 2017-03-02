﻿تدمر السورية «لؤلؤة الصحراء» وكنز أثري إنساني عريق

بيروت- أ ف ب: يعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة بـ «لؤلؤة الصحراء» في وسط سوريا، إلى أكثر من ألفي سنة وهي مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للبشرية. وبعدما سيطر تنظيم الدولة الاسلامية على المدينة بين أيار/ مايو 2015 وآذار/ مارس 2016، عاد واستولى عليها في كانون الأول/ديسمبر 2016. لكن نتيجة هجوم تشنه القوات الحكومية بدعم جوي روسي، انسحب الجهاديون أمس من قسم كبير من المدينة، تاركين خلفهم الكثير من الألغام.

وقبل بدء النزاع في سوريا العام 2011 كان أكثر من 150 ألف سائح يقصدون «عروس البادية» كما تلقب أيضا تدمر الواقعة على بعد 210 كيلومترات شمال شرق دمشق.

اشتهرت هذه الواحة الواقعة في قلب بادية الشام بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية الشاهدة على عظمة تاريخها.

ورد اسم مدينة تدمر للمرة الأولى في مخطوطات مملكة ماري في الألفية الثانية قبل الميلاد حسب موقع اليونسكو، عندما كانت واحة لعبور القوافل وإحدى محطات طريق الحرير بعد سقوطها تحت سيطرة الرومان في النصف الأول من القرن الأول الميلادي وإعلانها ولاية رومانية.

وأصبحت تدمر مدينة مزدهرة على الطريق التي تربط بلاد فارس بالهند والصين والامبراطورية الرومانية بفضل تجارة التوابل والعطور والحرير والعاج من الشرق والتماثيل وصناعة الزجاج الفينيقية.

في العام 129، منح الإمبراطور الروماني إدريان تدمر وضع «المدينة الحرة» وعرفت أنذاك باسمه «ادريانا بالميرا» وعاشت عصرها الذهبي في القرن الثاني بعد الميلاد.

وكان سكان المدينة قبل وصول المسيحية في القرن الثاني بعد الميلاد، يعبدون الثالوث المؤلف من الإله بعل ويرحبول (الشمس) وعجلبول (القمر).

وقالت مارييل بيك، التي تدير قسم الآثار الشرقية في متحف اللوفر في باريس في آيار/مايو 2015 إن المدينة «بنيت وفق هندسة غربية، مع ساحة أغورا (سوق) وشوارع كبيرة ومسرح ومعابد حتى أمكن مقارنتها بروما». ولفتت إلى أن تدمر «تتميز بأبراج مدافنها الكبيرة ذات الطبقات التي كانت توضع فيها النواويس».

عرفت المدينة أوج ازدهارها في القرن الثالث في ظل حكم الملكة زنوبيا التي تحدت الامبـراطورية الرومانـية.

في عام 267 بعد الميلاد، اغتيل الملك العربي اذينة في ظروف غامضة وتولت الحكم بعده زوجته زنوبيا، التي بسطت سيطرتها مدفوعة بحبها للحرية وتوقها إلى المجد على بلاد الشام في العام 270 واجتاحت مصر وأرسلت قواتها وصولا إلى البوسفور قبل أن يطيح بها في العام 272 الامبراطور الروماني اوريليان الذي استعاد تدمر واقتاد زنوبيا إلى روما فيما انحسر نفوذ المدينة. في ثمانينات القرن الماضي، وفي ظل حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد والد الرئيس الحالي بشار الأسد، قتل مئات المعتقلين في سجن تدمر، الذي شكل أحد رموز القمع الذي مارسه النظام السوري.

وقبل سقوط تدمر في يد تنظيم الدولة الإسلامية، نقل النظام المعتقلين إلى سجون أخرى في سوريا. وفي الفترة الأولى من سيطرته على المدينة، قام التنظيم المتطرف بتفجير السجن.

ومن تموز/ يوليو حتى تشرين الأول/اكتوبر 2015، قام تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بسوابقه في تدمير وجرف الآثار في مواقع أخرى استولى عليها، بعدة أعمال تخريب فدمر تمثال أسد أثينا الشهير عند مدخل متحف تدمر، كما دمر معبدي بعل شمين وبل بالمتفجرات.

ولم تقتصر جرائم التنظيم في تدمر على التعدي على الآثار، بل عمد عناصره إلى قطع رأس مدير الآثار السابق للمتاحف في المدينة خالد الاسعد (82 عاما).

وفي أيلول/ سبتمبر، دمر عددا من المدافن البرجية في المدينة قبل أن يحول قوس النصر الشـهير إلى رمـاد.