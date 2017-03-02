﻿الفيلة أكثر الحيوانات «أرقا»

واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة أجريت في غابات افريقيا ان الفيلة التي تعيش في غابات القارة السمراء تنام ساعتين فقط يوميًا في المعدل ويكثر ان تظل صاحية 48 ساعة متواصلة، ما يجعلها اكثر الثدييات «أرقاً» على وجه الأرض.

وكانت دراسات سابقة تحدثت عن ان الحيوانات التي تعيش في الأسر من هذا النوع الأكبر في العالم من الحيوانات البرية، تنام بين أربع وست ساعات يومياً. لكن يبدو ان الباحثين لم يميزوا وقتها بين ساعات الراحة وساعات النوم. أما في الدراسة الجديدة، فكانت الصورة مختلفة. وقد عمل الباحثون في جامعة فيتفاستراند في جنوب افريقيا الى مراقبة اثنتين من أنثى الفيلة في قطيع يعيش في حديقة في بوتسوانا. وزود الحيوانان بأجهزة تقيس بدقة أوقات النوم، وطريقة النوم وقوفاً أو على الأرض.

وقال بول ماغنر المشرف على هذه الدراسة المنشورة في مجلة «بلوس وان» ان الأعمال التي قام بها مع فريق الباحثين «تظهر ان الفيلة في مواطنها الطبيعية تنام ساعتين فقط في اليوم، أي أقصر مدة نوم معروفة بين كل الحيوانات الثديية حتى اليوم، في ما يبدو انه متصل بكتل أجسامها الكبيرة».

وظل الفيلان المراقبان مستيقظين على مدى 46 ساعة متواصلة، لأكـــثر من مرة، قاطعين مسافات في حدود الثلاثين كيلومـــــترا، ربما للهرب من الصــيادين أو الأسود. ولم يناما ممددين على الأرض سوى ساعة واحدة في كل ثلاثة أيام أو أربعة، أما وقت النوم الباقي فكان وقوفا».