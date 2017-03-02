﻿مؤشرات على وجود حياة على الأرض قبل أربعة مليارات سنة

باريس ـ أ ف ب: عثر باحثون على متحجرات لكائنات مجهرية حية تعود الى ما بين 3.77 مليار سنة كحد أدنى و4.29 مليار، اي بعد بضع مئات ملايين السنوات فقط على تشكل كوكب الأرض، في ما يؤشر الى ان الحياة ظهرت على الأرض قبل ما كان العلماء يعتقدون بكثير.

ومن شأن هذا الاكتشاف ان يعزز الأمل في العثور على آثار تدل على حياة سابقة على كوكب المريخ، لوجود تشابه كبير بين الكوكبين في الماضي السحيق. واكتشف العلماء هذه الكائنات الحية الدقيقة في طبقات من الكوارتز في موقع حزام نوفواغيتوك الجيولوجي في شمال شرق كيبيك (كندا). ونشرت النتائج في مجلة «نيتشر».

وقال ماثيو دود من جامعة «يونيفرسيتي كوليدج لندن» (يو سي ال) في شريط نشر على موقع المجلة «بفضل صور التقطت بالليزر للعينات المأخوذة تمكنا من تحديد وجود متحجرات دقيقة هي الأقدم في العالم». ويبلغ قطر هذه المتحجرات نصف قطر شعرة بشرية. أما طولها فقد يصل الى نصف ملليمتر، على ما أضاف.

ويرى ماثيو دود ان «الأهم في هذه الاكتشافات هو ان الحياة تمكنت من الانطلاق بشكل مبكر على الأرض ما يطرح أسئلة مثيرة للاهتمام» حول ما حصل على المريخ ومناطق أخرى من الكون. ويتساءل «هل حصل الأمر نفسه على كواكب أخرى؟» خصوصا وان وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تمكنت من إثبات ان كوكب المريخ كان يضم في ماضيه الغابر مياهاً سائلة على سطحه.

ورصدت هذه الكائنات الحية الدقيقة في حزام نوفواغيتوك وهو نتوء يمتد على طول سواحل كيبيك المعروفة بأنها تحوي أقدم صخرة مكتشفة حتى الآن (4.29 مليار سنة). واوضح دومينيك بابينو من جامعة «يو سي ال» ايضاً والمشرف الرئيسي على الدراسة «لقد تم تأريخها بوسيلة موثوق فيها إلا انها لا تزال محط جدل». وأضاف ان العلماء توخوا الحذر وقدروا ان هذه المتحجرات تعود في الحد الأدنى الى «3.77 مليار سنة».

وهذا يعني انها أقدم بثلاثمئة مليون سنة من أقدم متحجرات كائنات حية دقيقة عثر عليها حتى الآن. وقد وجدت تلك المتحجرات في استراليا وتعود الى 3.460 مليارات سنة على ما اوضح دومينيك بابينو. ويعتقد العلماء ان كوكب الأرض تشكل قبل أربعة مليارات و567 مليون سنة.