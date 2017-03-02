﻿هواتف «خاصة» للمسنين والرياضيين

برشلونة ـ أ ف ب: باتت الشركات المصنعة للهواتف الذكية لا تترد في تصميم أجهزة متينة مقاومة لسقطة من علو مرتفع او للمياه وموجهة الى فئات معينة من مسنين ورياضيين. وأوضح ايان فـــــوغ مدير شركة التحليل «آي اتش اس» ان «سوق الهواتف الذكية شاسعة للغاية بحيث ان هاتفاً لفئة معينة يمكن ان يباع بمئات آلاف النسخ لا بل الملايين».

وأضاف ان 1.5 مليار هاتف ذكي يتوقع ان يباع في العالم خلال العام 2017 مما يعني في رأيه ان الشركات التي تستهدف جزءاً صغيراً جداً من السوق يمكنها ان «تبيع اعداداً كبيرة». وتعرض بعض نماذج هذه الهواتف «المتخصصة» في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة وهو أكبر معرض في هذا القطاع اختتم في برشلونة الخميس. وهي موجهة الى أسواق تراوح بين الرياضات القصوى وربة العائلة كثيرة الانشغالات.

ويمكن للأجهزة من ماركة «كاتربيلار» وتبيعها الشركة البريطانية «بوليت غروب» ان تقاوم حرارة تراوح بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و120 درجة أو سقطة من سلم او في الاسمنت الذي لم يجف بعد، ومرور سيارة عليها حتى.

ومن الفئات الواعدة ايضا، المسنون الذين بدأت مجموعة الاتصالات السويدية «دورو» بتصميم هواتف سهلة الاستخدام لهم قبل عشر سنوات. وباتت المجموعة السويدية رائدة في السوق الأوروبية. واوضحت كارولين كريستنسون هيلين مديرة التسويق في شركة «دورو»: «ادركنا ان ثمة جزءا من السوق لا يهتم به أحد ولديه حاجة فعلية. يشعر المسنون بأنهم مهملون».

والهاتف مجهز برموز (أيقونات) كبيرة وقوائم بسيطة ورنة قوية فضلا عن كبسة طوارئ لطلب المساعدة من المقربين في حال وقوع مشكلة. وبفضل موقع الكتروني يمكن لأفراد من العائلة او أصدقاء ان يتحكموا في الهاتف عن بعد لمساعدة صاحبه على إضافة أرقام او رفع مستوى الصوت. وعرضت في برشلونة كذلك هواتف مع أمن معزز موجهة الى موظفي القطاع المالي.

وبدأت شركة «كيوسيرا» اليابانـــــية بتســـويق هاتف ذكي مقاوم للمـــياه التي تحوي الصابون ومجهز بتطبيق يسمح بالإطلاع على وصفات الطعام حتى ان كانت اليدان مبلولتين.