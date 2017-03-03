ماليزيا تطلق سراح مشتبه به كوري شمالي في مقتل كيم جونغ نام

كوالالمبور- رويترز- أفاد شاهد من رويترز بإطلاق سراح المشتبه به الكوري الشمالي الذي احتجز على خلفية مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية من مركز احتجاز واقتياده بعيدا في سيارة للشرطة.

وكان مسؤولون ماليزيون قالوا لرويترز يوم الخميس إن من المتوقع نقل المشتبه به ري جونغ تشول الذي احتجز عقب مقتل كيم في 13 فبراير شباط إلى مكتب الهجرة استعدادا لترحيله إلى كوريا الشمالية.

وكان قد تم احتجاز ري بعد أيام قليلة من قتل كيم لكن النائب العام الماليزي قال لرويترز أمس الخميس إنه سيطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة. واتهمت امرأة فيتنامية وأخرى إندونيسية بالقتل العمد لكن الشرطة حددت أسماء سبعة كوريين شماليين آخرين مطلوبين لصلتهم بالواقعة.