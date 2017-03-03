وزير العدل الأمريكي يقول انه سينأى بنفسه عن أي تحقيق بشأن حملة ترامب

واشنطن- أ ف ب- أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز الخميس رفع يده عن أي تحقيق بشأن حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب في 2016، وذلك بعيد اتهامه بأنه كذب تحت القسم بشأن اتصالات اجراها بسفير روسيا لدى واشنطن.

وقال سيشنز للصحافيين “لقد قررت الان رفع يدي عن أي تحقيق يجري أو سيجري في المستقبل بشأن الحملات الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة”، مشددا على انه لم يناقش مع أي مسؤول روسي قضية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المتهمة روسيا بانها تدخلت فيها لمصلحة ترامب.

وأقر الوزير بانه اجرى مع السفير الروسي “لقاءين” وصفهما بان “احدهما مقتضب جدا بعد خطاب والاخر بوجود احد العاملين لدي والسفير الروسي لدى واشنطن، ولم يتم خلاله التطرق إلى أي من هذه المسائل”.

واقر سيشنز انه التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين في العام الماضي، مناقضا بذلك ما ادلى به تحت القسم أمام الكونغرس اثناء جلسة تثبيته في كانون الثاني/ يناير.

ولكن الوزير الامريكي نفى الخميس أن يكون قد أدلى بأي افادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ.

وقال “لم تكن تلك نيتي. هذا ليس صحيحا. سارسل قريبا كتابا الى لجنة الشؤون القانونية (في مجلس الشيوخ)، اليوم أو غدا، لتوضيح موقفي”.