ترامب يعد بالسعي لرفع عدد قطع اسطول البحرية إلى 12 حاملة طائرات

نيوبورت نيوز- أ ف ب- اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة إلى حاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد الخميس انه وعد قادة سلاح البحرية بالسعي لتلبية مطلبهم برفع عدد قطع اسطول البحرية من حاملات الطائرات إلى 12 حاملة.

وسبق لترامب أن تعهد بـ”اعادة بناء الجيش الأمريكي” عن طريق زيادة الانفاق العسكري بصورة كبيرة بعد سنوات من التقشف في النفقات العسكرية، مشيرا بالخصوص إلى انه يريد زيادة عدد قطع الاسطول الاميركي من 274 سفينة وغواصة وحاملة طائرات حاليا الى 350 في السنوات المقبلة، ما يمثل زيادة بـ40 سفينة بالمقارنة مع الهدف الذي وضعته ادارة اوباما والمتمثل بـ310 قطع بحرية.

ولكن الرئيس الجديد لم يكشف حتى اليوم عن تفاصيل هذه الزيادة في عدد القطع البحرية لجهة كيفية توزيعها بين حاملات طائرات وسفن حربية وغواصات.

وقال ترامب خلال زيارته التفقدية للحاملة جيرالد فورد “لقد تحدثت للتو مع مسؤولين في البحرية والقطاع للتباحث في خططي لاجراء عملية توسيع ضخمة لاسطولنا العسكري بما في ذلك حاملة الطائرات الثانية عشرة التي نحتاج اليها”.

واضاف “بعد سنوات من خفض الانفاق العسكري الذي اضعف قدراتنا الدفاعية آمل اجراء احدى اضخم الزيادات في تاريخ النفقات العسكرية”.

ويتضمن اسطول البحرية الاميركية حاليا 10 حاملات طائرات يعود اقدمها إلى العام 1975، وسيصبح هذا العدد 11 حين ستدخل الحاملة الجديدة جيرالد فورد الخدمة في غضون بضعة اشهر.

وهناك حاملة طائرات جديدة يجري بناؤها حاليا هي الحاملة جون اف كينيدي واخرى تم التعاقد على بنائها هي الحاملة انتربزايز، ولكن لدى دخول هاتين الحاملتين الخدمة ستكون حاملات اخرى قد خرجت من الخدمة بسبب قدمها، ولذلك فان سلاح البحرية يريد ان يضمن حصوله على السفن الجديدة في اوانها.

ويقدر ثمن الحاملة جيرالد فورد بحوالى 12,9 مليار دولار.