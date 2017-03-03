بـ”السيلفي”.. قادة وشعوب آسيا يوثقون جولة الملك سلمان

الأناضول- أضحى حرص قادة دول آسيا في التقاط صور وفيديوهات على طريقة “السيلفي” مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جولته الآسيوية التي يقوم بها حاليا، ونشرها على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ملامح تلك الجولة.

وسرق “السيلفي الملكي” الأضواء في أول جولة آسيوية للعاهل السعودي منذ توليه الحكم في 23 يناير 2015، ولا سيما مع تدوال تلك الصور والفيديوهات على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، احتفاءا وترحيبا بالملك سلمان.

ظاهرة “السيلفي” انتقلت أيضا من القادة إلى الوزراء والمواطنين خلال جولة الملك سلمان التي استهلها الأحد الماضي بزيارة ماليزيا لمدة 4 أيام، وأعقبها بزيارة بدأت أمس لإندونيسيا ستستمر حتى 12 مارس/ آذار الجاري.

2.6 مليون مشاهدة

ونشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو” فيديو سيلفي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأربعاء، جمعه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال مادبة غداء أقامها احتفاء بوصوله لبلاده.

وسجل الرئيس جوكو ويدودو الفيديو بنفسه بطريقة السيلفي أثناء مأدبة غداء أقامها في قصر الرئاسة في بوجور جنوب العاصمة جاكرتا.

وقال الرئيس الإندونيسي في الفيديو، الذي حظي منذ نشره مساء أمس و حتى اليوم الخميس (خلال 22 ساعة) بأكثر من 2.6 مليون مشاهدة: “أنا الآن مع الملك سلمان بن عبدالعزيز نتناول طعام الغداء”.

ثم وجه الكاميرا نحو خادم الحرمين بينما كان يتناول الغداء، وأضاف: “لقائي مع الملك سلمان يعتبر الثاني؛ حيث كان أول لقاء جمعني به في العام 2015 عندما زرت السعودية”.

وبين أنه وجه خلال تلك الزيارة (التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2015 ) دعوة للعاهل السعودي لزيارة بلاده.

ووصف الرئيس الإندونيسي في الفيديو الذي بلغت مدته دقيقتان و27 ثانية، زيارة الملك سلمان بـ”التاريخية”، مشيرا إلى أنها الأولى لملك سعودي لبلاده منذ 47 عاماً.

ومن ثم طلب الرئيس ويدودو من خادم الحرمين الشريفين أن يوجه كلمة للشعب الإندونيسي؛ حيث قال الملك سلمان: “أنا مسرور جدا بوجودي في إندونيسيا ومع الرئيس ووسط الشعب الإندونيسي.. إندونيسيا والشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخوان”.

واختتم الرئيس الإندونيسي المطقع المصور بالإعراب عن أمنيته أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية واندونيسيا.

وأيضا قامت بوان ماهاراني الوزير المنسق للتنمية البشرية والثقافة في الحكومة الإندونيسية بالتقاط صورة سيلفي اليوم الخميس مع العاهل السعودي والرئيس الإندونيسي، ووالدتها ميجاواتي سوكارنو رئيس إندونيسا الأسبق، وذلك خلال تواجدهم في القصر الرئاسي.

وبوان ماهراني هي حفيدة أحمد سوكارنو أول رئيس لإندونيسيا.

سيلفي في ماليزيا

“سيلفي إندونيسيا، سبقه صورة سيلفي التقطها رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق مع العاهل السعودي، خلال استقلالهما سيارة عقب مباحثات جرت بين الجانبين يوم الإثنين الماضي.

ونشر عبدالرزاق الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” وكتب تعليقا عليها: “صورة سيلفي مع خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان.. صداقة قوية”.

وللوزراء والشعوب نصيب

وفيما بدا حرص قادة الدول الآسيوية التي يزورها العاهل السعودي على توثيق الجولة الآسيوية وزيارته لبلدانهم التي وصفها قادة تلك الدول “بالتاريخية”، انتقلت الظاهرة للوزراء والموطنين في تلك الدول.

ونشر كلا من خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس وزراء ماليزيا صورة في حساباتهما بمواقع “تويتر” وهما يلتقطان صورة “سيلفي” في أعقاب توقيع اتفاقية بين البلدين.

أيضا كان لافتا حرص الإندونيسييين الذين خرجو بالآلاف في شوراع العاصمة جاكرتا للترحيب بالملك سلمان لدى وصوله بلاده أمس التقاط صور سيلفي مع موكب الملك سلمان .

ووصل العاهل السعودي أمس، إلى إندونيسيا ثاني محطات جولته الآسيوية قادما من ماليزيا، في زيارة تستمر حتى 12 مارس/ آذار الجاري.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها ملك سعودي لإندونيسيا منذ 1970.

وتشمل الجولة الآسيوية إلى جانب ماليزيا، وإندونيسيا، كلا من: سلطنة بروناي دار السلام، واليابان، والصين، والمالديف، والأردن.