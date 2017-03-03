اشتباكات بين جماعتين كرديتين متنافستين في سنجار بالعراق

أربيل- رويترز- قال مصدران أمنيان كرديان إن اشتباكات اندلعت بين جماعتين كرديتين متنافستين في شمال غرب العراق الجمعة بعد أن انتشرت قوة موالية لأحد الأحزاب في منطقة يسيطر عليها حزب آخر.

واندلعت الاشتباكات بمنطقة سنجار قرب الحدود السورية بعد أن دخلت قوات موالية للحزب الديمقراطي الكردستاني منطقة تسيطر عليها قوات موالية لحزب العمال الكردستاني.

وقال مصدر أمني كردي “هذا الصباح في السابعة بدأت اشتباكات برشاشات ثقيلة. الآن هناك شهداء ومصابون من الجانبين”.