انذار بوجود قنبلة في مدينة ألمانية بعد إلغاء تجمع مؤيد لأردوغان الخميس

برلين- أ ف ب- اخلت السلطات الالمانية الجمعة بلدية مدينة غاغناو (جنوب غرب) التي الغت الخميس تجمعا مؤيدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ورود انذار بوجود قنبلة.

وصرح ديتر شباناغل احد المسؤولين في البلدية “تلقينا اليوم عند الساعة 07,30 (06,30 ت غ) تهديدا عبر الهاتف بوجود قنبلة وقال المتحدث ان الدافع كان الرد على الغاء التجمع (الخميس) بمشاركة وزير العدل التركي” بكر بوزداع.

وتم إخلاء المبنى وكانت الشرطة لا تزال تواصل عمليات التفتيش عند الساعة 08,00 ت غ.