إخلاء طائرة متجهة إلى تايلاند في ستوكهولم بسبب التهديد بوجود قنبلة على متنها

ستوكهولم- د ب أ- ذكرت الشرطة السويدية أنه تم إخلاء طائرة كانت متجهة إلى تايلاند صباح الجمعة في مطار “أرلاندا” في ستوكهولم بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها.

واضطر ركاب الطائرة الـ300 للنزول منها قبل إقلاعها إلى مدينة فوكيت السياحية في تايلاند، وأغلقت الشرطة بوابتين بالمطار بشكل مؤقت.

وكانت الطائرة قد غادرت لتوها البوابة، عندما تم إيقافها.

ونقلت صحيفة “سفينسكا داجبلاديت” في موقعها الالكتروني عن إحدى الركاب وتدعى أولريكا ستين قولها إنه تم إبلاغ المسافرين في بادئ الامر أن هناك عطل فني.

وقالت الشرطة إنه تم نقل الطائرة إلى منطقة مختلفة من المطار، حيث سيقوم خبراء المفرقعات بفحصها.

وذكرت شركة “سويدافيا” التي تقوم بتشغيل المطار إن الحادث لم يضر برحلات أخرى.