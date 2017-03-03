ميركل تغادر القاهرة متوجهة إلى تونس

القاهرة - الأناضول – غادرت الجمعة مطار القاهرة الدولي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في طريقها إلى تونس بعد زيارة استمرت ليومين، حسب مصدر دبلوماسي مصري.

وحسب المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، فإن “ميركل غادرت برفقة وفد رفيع المستوى يضم رؤساء شركات ألمانية كبرى إلى تونس بناء على دعوة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي”.

ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة الخميس، وعقدت مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقالت إن بلادها دعمت برنامج مصر الاقتصادي بـ250 مليون دولار، وتعتزم تقديم مثل هذا المبلغ مطلع 2018.

كما تناولت المباحثات أيضاً عدة قضايا منها أزمتا اللاجئين والإرهاب وكذلك قضايا منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة الليبية.

كما التقت ميركل أيضاً كلا من شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا أقباط مصر تواضروس الثاني.

وبعد زيارتها لمصر، تحل ميركل(62 عاماً) في تونس اليوم، حيث تتجه إلى البرلمان التونسي، لإلقاء كلمة أمام النواب، يليها لقاء مع الرئيس التونسي، الباجي القائد السبسي، ثم تتبعه بلقاء مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إضافة إلى لقاء رجال أعمال تونسيين ومستثمرين ألمان في تونس.