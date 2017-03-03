وزير الدفاع التركي: على واشنطن أن تفي بتعهدها بانسحاب “ب ي د” من غرب الفرات

تركيا – الأناضول – دعا وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف، الالتزام بتعهداتها بانسحاب عناصر “ب ي د” الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” من المناطق غرب نهر الفرات شمالي سوريا.

وقال إيشيق في تصريحات صحافية، الجمعة، في ولاية باليكسير (غرب): “ننتظر بشكل قاطع انسحاب عناصر “ب ي د” و ” بي كا كا” من غرب نهر الفرات، وهذا ما تعهدت به أمريكا لتركيا، وننتظر تنفيذ هذا التعهد بأقرب وقت”.

وأكد إيشيق أن أولوية تركيا بعد تطهير مدينة الباب، شرقي حلب، من إرهابيي الدولة الاسلامية، ستكون مدينة منبج (شرق).

وأشار الوزير التركي إلى أن تنظيم الدولة والـ “ب ي د” سلما بعض المناطق للنظام السوري، مبيناً أن هذا الأمر يؤكد صحة وجهة النظر التركية بالتنسيق المشترك بين الدولة و” ب ي د” مع النظام.

تجدر الإشارة أنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن أمس، أن القوات التركية، ستقصف مواقع تنظيم “ي ب ك”، الذراع العسكري لتنظيم “ب ي د” حال لم تنسحب من مدينة منبج.