شهود: طائرات تشن ضربات جديدة على أهداف يشتبه أنها للقاعدة في اليمن

عدن – رويترز – قال شهود إن قوات عسكرية يعتقد أنها أمريكية، نفذت هجومين على أهداف يشتبه أنها تابعة لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن الجمعة فيما سيكون اليوم الثاني على التوالي من الضربات التي تنفذها واشنطن.

وقال سكان إن القوات المدعومة بطائرات بلا طيار وطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي، نزلت إلى قرية وادي يشبم في محافظة شبوة بعد منتصف الليل واشتبكت مع من يشتبه أنهم متشددون من تنظيم القاعدة في معركة استغرقت نحو نصف ساعة.

وكان أحد الأهداف منزل سعد عاطف وهو قيادي بالقاعدة في المنطقة.

وذكر السكان أن الهجوم تضمن ما بين 10 و15 ضربة جوية أصابت بعضها منازل مدنيين. وأضافوا أن من بين المصابين عدد من المدنيين.

كما أصابت الضربات منزل الزعيم المحلي الجنوبي ناصر النوبة الذي قال لصحيفة عدن برس إنه كان على مسافة 100 متر من القتال.

وبعد ذلك بنحو ثلاث ساعات أفاد سكان بمنطقة جبل موجان بمحافظة أبين المجاورة بتنفيذ طائرات حلقت فوق المنطقة ضربات جوية.

وأضافوا أن الاشتباكات بين من يشتبه أنهم مقاتلون من تنظيم القاعدة والجنود الأمريكيين هناك استمرت لنصف ساعة تقريبا ثم تجددت نحو الخامسة صباحا.