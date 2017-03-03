سول وواشنطن تجريان تدريباً لتدمير أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية

سول - د ب ا – أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباً مشتركاً الشهر الماضي، لتدمير ووالاستيلاء على أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية ، وفقاً لقيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وذكرت القيادة أن التدريب جرى في الفترة من 17-14شباط/فبراير الماضي ، وشكلت خلاله القوات المتحالفة وحدة عمليات خاصة افتراضية شنت هجوماً جوياً على المنشآت والعمليات النووية والصاروخية لتحديد موقعها،إضافة إلى القيام بعمليات للاستيلاء على أسلحة الدمار الشامل، وفق ما ذكرته الجمعة وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وقال الميجور الأمريكي جاريد نيكولز ” سرياتنا صقلت قدراتها واجراءاتها الخاصة بعمليات الهجوم الجوي، وبالعمليات في المناطق الحضرية وبالعمليات المشتركة مع نظرائنا من الجيش الكوري الجنوبي”.

وأضاف ” قيمة التدريب مثل هذا النوع هو أن نكون مستعدين للقتال فوراً إذا دعت الحاجة”.

وجاء التدريب قبل أن تطلق القوات الكوريا الجنوبية والقوات الامريكية يوم الاربعاء الماضي ، ولمدة شهرين، تدريب فرخ النسر، والذي تشارك فيه قوات برية وبحرية وجوية .

وتعتزم الدولتان الحليفتان ان تطلقا يوم 13 آذار/مارس الحالي ولمدة اسبوعين ،تدريب محاكاة الكمبيوتر على مستوى القيادة، يطلق عليه التصميم الرئيسي .

يذكر أن الولايات المتحدة تنشير قرابة 37الف جندي في كوريا الجنوبية لدعم الأخيرة على ضوء التوترات التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية بسبب التجارب النووية والصاروخية من جانب جانب كوريا الشمالية.