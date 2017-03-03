موسكو تنفي تلقي رسائل أمريكية بشأن مواجهات خطيرة بين طائرات روسية وأمريكية

موسكو – د ب أ – قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال ايجور كوناشنكوف، إن الوزارة لم تتلق أي رسائل من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بشأن مواجهات خطيرة بين مقاتلات روسية وأخرى أمريكية، أعلنت أنها وقعت في العاشر من شباط/فبراير الماضي.

وكان الجنرال تود والترز، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، أعلن في وقت سابق وقوع اربع مواجهات خطيرة بين طائرات روسية وأخرى تابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) في العاشر من الشهر الماضي.

وقال كوناشنكوف، وفقاً لوكالة انباء (تاس) الروسية، “نحن لم نتلق أي رسائل سواء من وزارة الدفاع أو من الجنرال والترز بشأن حدوث أي مواجهات خطيرة متعلقة بطائرات حربية روسية وقعت في العاشر من شباط/ فبراير الماضي. إن قواتنا الجوية تجري كافة رحلاتها في امتثال صارم للقواعد الدولية والمتطلبات الأمنية”.

ولم يذكر الجنرال والترز مكان وتاريخ وقوع المواجهات الجوية الخطيرة بين طائرات الناتو والطائرات الروسية .