من هي ابنة أحلام الغير معلن عنها التي أثارت الجدل؟

دبي ـ كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن صورة لنجمة شابة تدعى داليا مبارك أرادت أن تعايدها في عيدها بطريقة مختلفة وتكشف عن حبها الشديد لها.

أحلام نشرت صورة داليا مبارك عبر حسابها الشخصي على موقع تطبيق الصور انستقرام وأرفقتها بتعليق قالت فيه :”في إنسان تحبه وفِي إنسان ما تقدر الا تحبه وهذي بنتي الغاليه داليا مبارك احبها وأحب فنها وجمال صوتها وجمالها من الداخل والخارج وكل عام وانتي من نجاح الى نجاح كل عام وانتي يألف خير”.

جمهور الفنانة أحلام تفاعل مع الصورة بشكل كبير بل واعتقد جزء منهم أنها ابنتها من زوجها لوصفها بالابنة كذلك تلقت الكثير من المديح من متابعيها لأسلوبها الراقي في معايدتها للنجمة الشابة داليا مبارك.

مواقع الأخبار الإلكترونية المختصة بالمشاهير اعتقدت أن النجمة داليا مبارك هي ابنة غير معلن عنها للفنانة أحلام وبدأت بالكتابة عنها بأساليب وطرق مختلفة.

الفنانة أحلام زوجة رجل رالي السيارات القطري مبارك الهاجري ولها منه ثلاثة أطفال فاطمة ولولوة وفاهد.