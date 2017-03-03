شيرين رضا تعترف: بضرب الرجالة

القاهرة ـ أكدت الفنانة المصرية شيرين رضا أنه لا يوجد شيء في العالم حكر على الرجال فقط، وأن المرأة يمكن أن تتفوق على الرجل في أي شيء حتى في القوة العضلية.

الفنان إياد نصار حاول استفزاز شيرين رضا أثناء تواجدها في برنامج «قعدة رجالة» وقال لها إن الرجل يضرب المرأة وليس العكس، فكشفت شيرين أنها تلعب كونغ فو وأنها تستطيع ضرب أي رجل بسهولة وفعلت ذلك من قبل.

إياد واصل استفزازه لها وأخبرها أن النساء ليس لها في لعب كرة القدم وأنهم يهتمون بالموضة فقط، فكشفت شيرين عن سر آخر وقالت إنها مدمنة كرة قدم وأنها زملكاوية متعصبة.

شيرين قالت أيضا خلال البرنامج أنها تهوى لعب «البلاي ستيشن» مثل الرجال ولا تضيع كل وقتها في الكوافير واللهث وراء الموضة والأزياء.