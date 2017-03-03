المحكمة تقضي بحبس الفنان محمد شومان خمس سنوات لانه “اخوان”

القاهرة ـ قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، بحبس الفنان المصري محمد شومان 5 سنوات مع الشغل وغرامة 500 جنيه في اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة.

وكانت النيابة العامة أحالت المذيع الهارب محمد شومان، للمحاكمة الجنائية في اتهامه بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد عن طريق بث برنامجه عبر القنوات الفضائية “الإخوانية” مما تسبب في تكدير السلم والأمن العام وحصوله على تمويل خارجي.

يذكر أن محمد شومان متهم بانه عضو في جماعة الإخوان بعد هروبة من مصر بعد ثورة 30 حزيران/يونيو ومشاركته في تقديم برنامج تلفزيوني على قناة “الشرق”