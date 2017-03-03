شاب بريطاني يغتصب امرأة في نفس يوم زفافه على صديقته

لندن ـ اعترف شاب بريطاني، الخميس، بأنه اغتصب امرأة في هجوم عنيف استمر ساعتين قبل زفافه على صديقته.

وخرج البريطاني ويدعى ديري ماكان (28 عاما) مؤخرا من السجن بعدما ارتكب جريمة اغتصاب مشابهة في 2006، وإنه هاجم الضحية لدى عودتها للمنزل من نزهة مع الأصدقاء بعد منتصف الليل يوم 13 كانون الثاني/يناير.

وسحب الرجل ضحيته وهي في منتصف العشرينيات إلى حجرة بمحيط منزلها في هاكني بشرق لندن واغتصبها وضربها ثم التقط صورا لها، وتزوج صديقته في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال أندرو هيلد وهو من جهاز الادعاء البريطاني، “كان هجوما مروعا وعنيفا وطويلا تضمن اغتصابا أرتكبه رجل تعمد إثارة الخوف والمعاناة النفسية”، وسيصدر الحكم في القضية يوم 28 نيسان/أبريل.