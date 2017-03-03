لافروف: الحديث عن اتصال سفيرنا مع مقربين من ترامب يشبه مطاردة الساحرات

موسكو – د ب ا – قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الجمعة إن الحديث عن فضيحة حول اتصال السفير الروسي بمقربين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشبه إلى حد كبير “مطاردة الساحرات”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف مع وزير خارجية السلفادور، أوجو ماترينيس الجمعة ، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

وأعرب الوزير الروسي عن أسفه لانتقاد فرنسا تعطيل روسيا لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

كانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن، يقضي بفرض عقوبات على سوريا بسبب مزاعم استخدامها أسلحة كيميائية.

وقال لافروف: “لقد رأيت هذه التصريحات.. وهي تدعو للأسف، لأنها تهدف، بحسب اعتقادي، لتضليل المجتمع الفرنسي والدولي”.

وتابع قائلاً إنه “ينبغي على كل حالة اشتباه استعمال أسلحة كيميائية في سوريا أن تدرس بشكل دقيق ومنفصل، والأهم أن تكون نزيهة، وهذا ما اقترحناه”.

ومضى بقوله “هدف طرح مشروع قرار حول العقوبات ضد سوريا على مجلس الأمن الدولي كانت تعقيد جو المفاوضات السورية، التي باتت تبرز فيها براعم توافق، وإحداث انقسام داخل مجلس الأمن”.