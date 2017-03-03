حماية الطبيعة الاردنية تتوعد بمحاسبة إعلامية أردنية اصطادت ضبعين ـ فيديو

عمان ـ توعَّدت الجهات المعنية بحماية الطبيعة في الأردن بمحاسبة الإعلامية هيام عوض، قانونيًا واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها، بعدما نشرت مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” يُظهر اصطيادها ضبعين من منطقة وادي الأسود، في ذيبان.

وقالت عوض في مقطع الفيديو، إنها ستقوم -كل أسبوع – بمغامرة مشابهة في الأردن، موضحة أنه لا يوجد مستحيل على النساء طالما أنّهن يملكن الإرادة وروح التحدي.