أتلتيكو مدريد يطمئن جماهيره على توريس

مدريد ـ خرج فرناندو توريس، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من المشفى بعد أن مكث بها الليلة الماضية، نتيجة إصابة مروعة في الرأس خلال مباراة الأتلتي وديبورتيفو لاكورونيا، التي جمعتهما بالجولة الـ25 من الليجا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتعرض توريس لكدمة قوية في الجمجمة وعنق الرقبة، بعد اصطدام عنيف بلاعب ديبورتيفو، وهو ما استدعى نقله بسرعة إلى المسشفى.

وأعلن أتلتيكو مدريد في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، خروج مهاجمه من المشفى صباح اليوم بعدما أجرى أشعة الرنين المغناطيسي على رأسه.

وقال البيان: “الأشعة أظهرت أن توريس لا يعاني من أي إصابة سواء على مستوى الجمجمة أو عنق الرقبة، هو فقط بحاجة إلى الراحة خلال الـ48 ساعة المقبلة”.

وقضى توريس الليلة الماضية تحت مراقبة الأطباء في إحدى مستشفيات مدينة لاكورونيا.