ميسي يفرض 5 شروط قبل التجديد لبرشلونة

برشلونة ـ ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، وضع 5 مطالب أمام إدارة النادي الكتالوني، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2018.

وقالت صحيفة “diariogol” الإسبانية، إن المال ليس كل شيء بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني، فعلى الرغم من المطالبات المادية الكبيرة لوالده ووكيل أعماله خورخي ميسي، إلا أن ليو لديه مطالب أخرى.

وأضافت الصحيفة “ميسي يستهدف العودة إلى الحصول على أعلى راتب في الفريق، وهذا أولوية كبرى لدى الدولي الأرجنتيني، ولكن هناك 5 مطالب أخرى بعيدة عن المال”.

بديل الـ MSN

ويعد التعاقد مع مهاجم، الرغبة الأولى لدى ميسي، بعد فشل باكو ألكاسير في التكيف مع البارسا بشكل جيد، لذلك فإن برشلونة في حاجة إلى مهاجم قناص.

ويريد ميسي التعاقد مع مهاجم قوي يستطيع رفع العبء والانتقادات على الثلاثي الهجومي (MSN)، عندما لا تسير الأمور على خير ما يرام.

ويجب أن يكون المهاجم جيد للغاية مع قبوله بدور البديل، ومن أبرز المرشحين لهذه المهمة، هما موسى ديمبيلي (سيلتك الاسكتلندي) أو سيرجي إنريتش (إيبار).

ترميم خط الوسط

يرغب ميسي في ترميم خط الوسط، فبرشلونة يحتاج إلى لاعب مبدع بعد فشل أندريه جوميز في القيام بهذا الدور، كما أن رافينيا ودينيس سواريز لا يتمتعان بالخبرة الكافية.

وتضم قائمة المرشحين لهذا المركز، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) وتياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ) فيليب كوتينيو (ليفربول) وإيسكو (ريال مدريد) وساؤول نيجويز (أتلتيكو مدريد).

ظهير أيمن قوي

المطلب الثالث هو التعاقد مع ظهير أيمن قوي بعد الأداء غير المقنع من سيرجي روبيرتو، فبرشلونة لم يعالج مشاكل هذا المركز بعد رحيل داني ألفيس.

برشلونة في حاجة إلى ظهير أيمن قادر على خلق الفرص وصناعة الأهداف، وهيكتور بيليرين ظهير آرسنال من أفضل المرشحين للقيام بهذه المهمة.

قلب دفاع خبرة

برشلونة في حاجة إلى قلب دفاع قوي بجانب جيرارد بيكيه، ومن الأسماء المطروحة لتعزيز الدفاع، هم ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، وإيميريك لابورت (أتلتيك بيلباو)، وكوستاس مانولاس (روما)، و ياري مينا (بالميراس).

المدرب

المطلب الخامس والأخير هو التعاقد مع مدرب يحمل الطاقة والأفكار، الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية هو المفضل لدى ميسي، حسب ما ذكرته الصحيفة.