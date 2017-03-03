استقالة الناطق باسم المرشح الرئاسي الفرنسي فيون

باريس - أ ف ب – استقال الناطق باسم المرشح اليميني للرئاسة الفرنسي فرنسوا فيون الجمعة من مهامه كما اعلن على تويتر، في احدث انشقاق في صفوف الداعمين لرئيس الوزراء الاسبق.

وكتب الناطق باسم فيون، تييري سولير على تويتر “لقد قررت ان اضع حداً لمهامي كناطق باسم فرنسوا فيون” الذي يواجه متاعب قضائية على خلفية وظائف قد تكون وهمية اوكلت الى افراد عائلته.

وكان الوزير السابق برونو لومير انسحب الاربعاء من فريق حملة فيون، بعد قرار الاخير التمسك بترشحه رغم عزم القضاء على توجيه اتهام له قريباً.

وتتناول التحقيقات وظائف شغلتها بينلوب زوجة فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال اكثر من خمسة عشر عاماً، وذلك مقابل نحو 680 الف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الاسبق.

كما يشمل التحقيق وظائف مساعدين برلمانيين منحت لولدي فيون شارل وماري فيون حين كان عضواً في مجلس الشيوخ من 2005 الى 2007.