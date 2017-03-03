القوات العراقية تحرر وادي حجر من “الدولة”

بغداد – د ب أ – أعلن الفريق الركن العراقي عبد الامير يار الله، قائد عمليات قادمون يانينوى، الجمعة عن تحرير منطقة وادي حجر من سيطرة الدولة الاسلامية.

وقال في بيان صحافي “إن قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي وادي حجر بالكامل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في التاسع عشر من الشهر الماضي انطلاق عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة تنظيم الدولة.