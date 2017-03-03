المبعوثة الأممية إلى ميانمار تقترح فتح تحقيق رسمي في انتهاكات بحق الروهينجا

جنيف – د ب أ – ذكرت المبعوثة الأممية إلى ميانمار يانجي لي، أنه يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد الإنسانية تستهدف أقلية الروهينجا المسلمية في ميانمار.

وقدمت لي مقترحها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي استأنف جلسته السنوية التي تقام في الربيع اليوم.

وكان قد تم إطلاق مثل هذه التحقيقات من أجل سوريا وكوريا الشمالية لجمع أدلة من أجل محاكمات مستقبلية محتملة ضد منتهكي حقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير الشهر الماضي إن قوات الأمن في ميانمار استخدمت الوحشية بشكل ممنهج ضد أقلية الروهينجا المسلمة بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية وحرق المنازل حتى الموت وقتل الرضع.

وأطلقت السلطات عملية أمنية في ولاية راخين ميانمار في تشرين أول/أكتوبر بعدما قتل رجال يزعم أنهم مسلمون تسعة من حرس الحدود.

وقالت لي في تقريرها إن لجنة تقصي الحقائق يجب ألا تبحث في حملة الإجراءات الصارمة الأخيرة فحسب، ولكن أيضاً في أعمال العنف السابقة ضد الروهينجا، وكذلك ” التمييز الممنهج والهيكلي والمؤسسي “.

وقالت لي أيضاً إن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتحميل قوات الأمن المسؤولية لارتكاب انتهاكات ضد أغلبية السكان.

وأصبح الرئيس هتين كياو أول رئيس مدني للبلاد في آذار/مارس 2016 بعد عقود من الحكم العسكري.

غير أن قوات الأمن ما زالت تواصل التصرف فوق القانون ومازالت تهيمن على الحكومة، بحسب لي وهي خبيرة قانونية كورية جنوبية.