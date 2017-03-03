قوات شرق ليبيا تنفذ ضربات جوية وتشتبك مع منافسين قرب موانئ نفطية

بنغازي – رويترز – قال مسؤولون عسكريون من شرق ليبيا، إن قواتهم نفذت ضربات جوية واشتبكت مع فصائل منافسة الجمعة قرب موانئ نفطية رئيسية.

وقال متحدثون باسم سلاح جو شرق ليبيا وباسم حرس المنشآت النفطية إن الضربات نفذت جنوبي بلدة النوفلية الساحلية ضد كتائب بنغازي.

وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات مستمرة على الأرض بين الجانبين. وتقع النوفلية على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الغرب من ميناء السدر وعلى بعد 75 كيلومتراً إلى الغرب من ميناء رأس لانوف.