مقدسي: الأمم المتحدة قد تعلن اليوم خطة جولة المحادثات السورية القادمة

جنيف – رويترز – قال جهاد مقدسي رئيس وفد “منصة القاهرة” في مفاوضات السلام السورية في جنيف، إن من المرجح أن تختتم الأمم المتحدة الجمعة المفاوضات التي بدأت منذ ثمانية أيام وأن تطرح أجندة.

وقال مقدسي للصحافيين بعد اجتماعه مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا إنه سيدع الجهة المضيفة تعلن ذلك.

وأضاف أنه أصبح هناك أجندة تضم “السلات الثلاث” وربما سلة رابعة بالإضافة إلى إطار زمني في مارس آذار.

وتشير كلمة “السلات” إلى الموضوعات التي ستخضع للمناقشة وتشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات وإصلاح نظام الحكم. وتريد الحكومة السورية إضافة موضوع رابع هو مكافحة الإرهاب.