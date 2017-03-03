رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد “هوس الاستقلال” للقوميين الاسكتلنديين

لندن - د ب أ – اتهمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجمعة، الحزب “الوطني الاسكتلندي” بأن لديه “هوس بشأن الاستقلال”، صرف اهتمامه عن مسؤولياته في حكم اسكتلندا.

وقالت ماي للمندوبين في أحد المؤتمرات الاسكتلندية لحزبها “المحافظ” الحاكم إن الحزب “الوطني الاسكتلندي”، الذي يدير حكومة تقاسم السلطة في اسكتلندا، مذنب “بالإهمال وسوء إدارة” التعليم والرعاية الصحية والزراعة.

وأضافت ماي “إنهم يعتقدون أن الاستقلال هو الرد لاي تساؤل” متهمة الحزب “الوطني الاسكتلندي” “بتبني “رؤية ضيقة الافق”.

وتعهدت بنقل سلطة اتخاذ مزيد من القرارات إلى الحكومة الاسكتلندية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، رافضة إصرار الحزب “الوطني الاسكتلندي” بأن اسكتلندا يجب أن تحتفظ بفوائد السوق الاوروبي المشترك.

وقالت ماي “عندما يقترح الحزب الوطني الاسكتلندي أن صنع القرار، يتعين أن يبقي في بروكسل، سنستخدم فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لضمان أن تعود سلطة اتخاذ مزيد من القرارات لايدي الشعب الاسكتلندي”.

وأضافت “إننا أربع دول، لكن بشكل أساسي، فإننا شعب واحد” في إشارة إلى إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.