البحرية الإسبانية تنقذ 54 مهاجرا إفريقيا أبحروا من شمالي المغرب

طنجة- الأناضول- أنقذت فرق تابعة للبحرية الإسبانية، الجمعة، 54 مهاجرا غير شرعي، خلال محاولتهم عبور مضيق جبل طارق، بعدما انطلقوا على متن قارب مطاطي من أحد سواحل شمالي المغرب.

وذكر بيان للبحرية الإسبانية، اطلعت الأناضول عليه، أن “تدخل فرق الإنقاذ التابعين لها، تم على إثر رصد القارب على بعد مسافة 30 ميلا من مدينة مربية في محافظة ملقة، جنوبي البلاد”.

وأضاف البيان، أنه “تم نقل هؤلاء المهاجرين، بينهم خمسة نساء، ينحدرون جميعا من دول جنوب الصحراء الإفريقية (دون تحديد جنسياتهم)، إلى أحد مراكز الإيواء بميناء مربية الإسبانية، لافتا إلى أنهم “جميعا في صحة جيدة”.

وأشار بيان البحرية الإسبانية، إلى أن “هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، حيث أسفر تدخل آخر نهاية الأسبوع الماضي، عن إنقاذ أكثر من 150 مهاجرا سريا، بينهم 11 امرأة، كانوا على متن 3 قوارب أبحرت من سواحل شمال المغرب”.

وتعتبر محاولة التسلل لهذا اليوم، واحدة من بين محاولات يقوم بها المهاجرون الأفارقة، مما يجعل البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية، تعيشان حالة استنفار قصوى.

وتجري البحريتان سلسلة من الاتصالات الثنائية، لتحديد أماكن المهاجرين لإنقاذهم أو اعتراض سبيلهم، وقد سمح التعاون بينهما بدخول مياه البلدين دون حواجز، بغية الوصول للمهاجرين الذين يتدفقون على نقاط مختلفة لعبور مضيق جبل طارق.